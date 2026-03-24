Pune News : अल्पवयीन मुली बेपत्ता प्रकरणे वाढली; मानवी तस्करी रोखण्यासाठी संसदेत आवाज

पुणे : राज्यात महिला आणि अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटना चिंताजनक असून, याबाबत सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी संसदेत मंगळवारी केली. सरकारने वाढत्या मानवी तस्करीबाबत तातडीने लक्ष देऊन प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असे त्यांनी नमूद केले..खासदार प्रा. कुलकर्णी म्हणाल्या, ''गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांत ९३ हजार ९४० महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यापैकी २३ हजारांहून अधिक अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. दररोज सरासरी १३२ महिला बेपत्ता होत असल्याचे आढळले आहे. मुंबई, रायगड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई यांसह पुण्यातही अशा घटनांचे प्रमाण वाढले आहे. पुणे शहरातच गेल्या १५ दिवसांत १३ ते १७ वयोगटातील २० अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांमध्ये मानवी तस्करी, जबरदस्तीने पळवून नेणे, खोट्या प्रेमसंबंधांच्या माध्यमातून फसवणूक आणि सोशल मीडियाचा गैरवापर अशा बाबी पुढे येत असल्याचे निरीक्षण गृह विभागाने नोंदवले आहे.''.तपासाचा वेग अत्यंत कमी असून, २०२४ मधील ४५ हजार प्रकरणांपैकी १५ हजार प्रकरणांमध्ये मागोवा लागलेला नाही. २०२५ मधील ४८ हजार प्रकरणांपैकी १३ हजार महिला अद्याप सापडलेल्या नाहीत. बेपत्ता झालेल्या महिलांचे भवितव्य काय, त्यांची तस्करी झाली का किंवा त्यांच्यावर अत्याचार झाला का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले..आधुनिक तपास यंत्रणा उभारावी-या समस्येवर उपाय म्हणून 'गोल्डन अवर्स' मध्ये तातडीने शोध घेण्यासाठी आधुनिक तपास यंत्रणा उभारावी. मोबाईल ट्रॅकिंग प्रणाली सक्षम करावी. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून सतत निरीक्षण करण्यात यावे. तसेच, जबरदस्ती धर्मांतर आणि विवाहाच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करावी. अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण, तसेच, टोलनाक्यांवर डिजिटल यंत्रणा आणि हॉटेलमध्ये ओळखपत्र अनिवार्य करण्याची मागणी त्यांनी केली.