नागपुरातून बेपत्ता ५ जणांचा कुटुंब सापडलं पुण्यात, १० दिवसांपासून अचानक झाले होते गायब; काय घडलं?

नागपूरच्या धंतोली परिसरात राहणारे जितेंद्र परसवानी यांचं कुटुंब २४ जूनपासून कोणाच्याही संपर्कात नव्हते. त्यांचं शेवटचं लोकेशन पुण्यात असल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार केल्यानंतर त्यांचा शोध घेतला असता कुटुंब पुण्यात सुखरुप असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. धंतोली पोलिसांनी वेगाने तपास करत कुटुंबातील पाचही जणांचा शोध घेतला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जितेंद्र परसवानी हे आई, पत्नी आणि मुलांसह २४ जूनला अचानक घरातून निघून गेले होते. या प्रकरणी जितेंद्र यांच्या काकांनी पोलिसात तक्रार दिली होती. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. शेवटचं लोकेशन आणि नातेवाईकांकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांचा शोध लागला. सर्वजण पुण्यात सुखरुप असल्याचं पोलिसांनी सांगितले..मोशीतील दुर्घटनेत २ मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढले बाहेर, ७ जण अडकलेलेच; बचावकार्य सुरू.जितेंद्र यांचं कुटुंब पिंपरी चिंचवड येथे मिळून आल्याची माहिती धंतोली पोलिसांनी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी कुटुंबीयांचा जबाबही नोंदवला आहे. नागपुरातू अचानक एकाच कुटुंबातील पाच लोक मिसिंग झाल्याने एकच खळबळ उडाली होती. कुटुंबातील सदस्यांनी धंतोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करत तपास सुरू केला होता..सुरेश परसवानी यांच्या कुटुंबातील पाचही सदस्य पुण्यात मिळून आले. ते स्वतःच तिकडे निघून गेल्याची माहिती पोलिसांना दिली आहे. एका सदस्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याची माहिती पुढे आली होती त्यामुळे ते कुटुंब घर सोडून गेले असल्याची चर्चा आहे. - पोलिसांच्या चौकशीत त्यांचे मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणे येथे असल्याचे समोर आले होते त्यावरून पोलिसांनी शोध घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.