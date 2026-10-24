लोणी काळभोर येथून विद्यार्थिनी बेपत्ता

लोणी काळभोर, ता. २४ : येथील महाविद्यालयात बीबीएच्या तृतीय वर्षात शिकणारी २० वर्षीय विद्यार्थिनी १३ ऑक्टोबरपासून बेपत्ता झाली आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस तिचा शोध घेत आहेत.
सृष्टी मोहन येळे (वय २०, रा. गणराज बिल्डिंग, साईनगरी, चंदननगर, पुणे) असे बेपत्ता विद्यार्थिनीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सृष्टी १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी आठ वाजता मैत्रिणीसोबत दुचाकीवरून महाविद्यालयात जाण्यासाठी निघाली होती. सकाळी साडेआठ वाजता तिने आईला फोन करून महाविद्यालयात पोहोचल्याचे सांगितले. मात्र, दुपारी एकच्या सुमारास आईने संपर्क साधला असता तिचा मोबाईल बंद आढळला.
मुलीशी संपर्क होत नसल्याने वडिलांनी महाविद्यालयात चौकशी केली असता, सृष्टी तेथे आलीच नसल्याचे समजले. मैत्रिणीने तिला प्रवेशद्वाराजवळ पाहिले होते, मात्र त्यानंतर ती कुठे गेली याची माहिती मिळाली नाही. नातेवाईकांकडे शोध घेऊनही पत्ता न लागल्याने वडिलांनी तक्रार दिली. सृष्टीचा रंग गोरा, उंची पाच फूट चार इंच आणि बांधा सडपातळ आहे. तिने पांढरी पँट, काळा टॉप आणि काळे जॅकेट परिधान केले होते. माहिती मिळाल्यास लोणी काळभोर पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.