पुणे

Pune Crime: गुंजवणी नदीपात्रात बेपत्ता विवाहितेचा मृतदेह; आंबवणे गाव हादरले, मृत्यूचे कारण अद्याप गूढ

दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या ३५ वर्षीय विवाहितेचा मृतदेह गुंजवणी नदीपात्रात; पोलिसांकडून शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होण्याची प्रतीक्षा
Grim Discovery: Missing Married Woman's Body Recovered from Gunjawani River Bed

Grim Discovery: Missing Married Woman's Body Recovered from Gunjawani River Bed

Sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे : आंबवणे (ता.राजगड) येथील 35 वर्षीय विवाहित बेपत्ता महिलेचा मृतदेह गुंजवणी नदीमध्ये मंगळवार (ता.०९) रोजी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास मिळून आला असल्याची माहिती वेल्हे पोलीस स्टेशनचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली.

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