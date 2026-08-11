पुणे

आपटीतील बेपत्ता विवाहितेचा भीमा नदीकाठी मृतदेह आढळला

आपटीतील बेपत्ता विवाहितेचा भीमा नदीकाठी मृतदेह आढळला
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कोरेगाव भीमा, ता. ११ : गेल्या सहा दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या आपटी (ता. शिरूर) येथील २५ वर्षीय निकिता अविनाश गाडेकर यांचा मृतदेह रविवारी (ता. ९) सकाळी कोरेगाव भीमा येथील भीमा नदीकाठी आढळून आला. या घटनेमुळे त्यांच्या ११ महिन्यांच्या मुलीचे मातृछत्र हरपले आहे.
निकिता गाडेकर या मंगळवारी (ता. ४) दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास घरातून कोणालाही न सांगता निघून गेल्या होत्या. पती अविनाश गाडेकर यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात त्या बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. रविवारी (ता. ९) सकाळी साडेसातच्या सुमारास कोरेगाव भीमा येथील फडतरे वस्ती परिसरात नदीकाठी एक मृतदेह आढळला. नातेवाइकांनी कपड्यांवरून निकिता यांची ओळख पटवली. शिक्रापूर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले असून, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पुढील तपास पोलिस करत आहेत.

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