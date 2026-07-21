Crime Crackdown: परिमंडळ सातमध्ये ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ला सुरुवात; वडगाव शेरी-विमाननगरमध्ये जुगार अड्डे, अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर धडक कारवाई

पुणे : शहराच्या पूर्व भागातील बेकायदेशीर धंदे, जुगार अड्डे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त अबिनाश कुमार यांनी ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत पोलिसांनी वडगाव शेरी आणि विमाननगर परिसरात धडक कारवाई सुरू केली आहे..पोलिस उपायुक्त अबिनाश कुमार यांनी परिमंडळ सातच्या हद्दीतील गुन्हेगारी टोळ्या, गावठी दारूची विक्री, गुटखा, जुगार अड्डे आणि अमली पदार्थांचे जाळे समूळ नष्ट करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. त्यानुसार विशेष पथकाने वडगाव शेरीतील साईनाथनगर भागात सुरू असलेल्या मटका अड्ड्यावर अचानक छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान तीन दुचाकी, सहा मोबाईल आणि जुगाराचे साहित्य असा दोन लाख ३१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी नऊ जणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास चंदननगर पोलिस करत आहेत. तसेच विमाननगर भागातील एका मटका अड्ड्यावर कारवाई करत रोख रक्कमेसह जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..नागरिकांना थेट संपर्काचे आवाहन-गुन्हेगारी टोळ्या, गुटखा, गावठी दारू, अमली पदार्थ विक्री किंवा जुगार अड्ड्यांबाबत कोणतीही माहिती असल्यास नागरिकांनी पोलिस उपायुक्त अबिनाश कुमार (मोबाईल क्रमांक ८८०२००७९३८), विशेष पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक गोरक्षनाथ खराड (मोबाईल क्र. ९९२२७१७९९९) किंवा पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड (मोबाईल क्र. ९९२२७४४५९९) यांच्याशी थेट संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्या तक्रारदाराचे नाव व ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असे आवाहन पोलिस उपायुक्तांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.