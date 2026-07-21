पुणे

Crime Crackdown: परिमंडळ सातमध्ये ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ला सुरुवात; वडगाव शेरी-विमाननगरमध्ये जुगार अड्डे, अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर धडक कारवाई

पूर्व पुण्यात बेकायदा धंद्यांवर ‘मिशन क्रॅकडाऊन’; मटका अड्ड्यांवर छापे, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त
The first phase of the operation resulted in raids at gambling dens in Wadgaon Sheri and Viman Nagar, with multiple arrests and seizure of cash and equipment.

The first phase of the operation resulted in raids at gambling dens in Wadgaon Sheri and Viman Nagar, with multiple arrests and seizure of cash and equipment.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहराच्या पूर्व भागातील बेकायदेशीर धंदे, जुगार अड्डे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त अबिनाश कुमार यांनी ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत पोलिसांनी वडगाव शेरी आणि विमाननगर परिसरात धडक कारवाई सुरू केली आहे.

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