MIT ADT Students Set Record: भारतातील सर्वात मोठ्या रेडिओ-कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक विमानाची यशस्वी निर्मिती; ‘प्रोजेक्ट गरुडा’ची इंडिया व आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद

लोणी काळभोर : भारतीय विद्यार्थी संशोधन आणि एरोस्पेस नवोन्मेष क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरणारी कामगिरी करत ‘एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी’ विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील सर्वात मोठे रेडिओ-कंट्रोल्ड (आरसी) इलेक्ट्रिक फिक्स्ड-विंग विमान यशस्वीरीत्या डिझाईन, विकसित आणि उड्डाण केले आहे. ‘टीम स्कायट्रेक’ने विकसित केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘प्रोजेक्ट गरुडा’ असे नाव देण्यात आले आहे..‘एमआयटी एडीटी’ विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड सायन्स अंतर्गत एरोस्पेस इंजिनिअरिंग विभागातील विद्यार्थ्यांनी हे विमान पूर्णपणे स्वतः विकसित केले असून, या प्रकल्पासाठी ‘सेंटर फॉर रिसर्च, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्युअरशिप फॉर यंग ॲस्पिरंट्स’ मार्फत विद्यापीठाने अर्थसहाय्य केले आहे..९.२५ मीटर एवढ्या विशाल विंगस्पॅनसह आणि २६१ किलो वजन असलेले हे विमान भारतात तयार झालेले सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक वजनाचे रेडिओ-कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक विमान ठरले आहे. या प्रकल्पासाठी ‘CRIEYA’कडून तब्बल ४८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता..यशस्वी उड्डाणानंतर या विमानाची आता ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ व ‘आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये भारतातील सर्वाधिक वजनाचे आरसी विमान (२६१ किलो) आणि भारतातील सर्वांत मोठ्या विंगस्पॅनचे आरसी विमान (९.२५ मीटर) अशा विक्रमांसाठी नोंद झाली आहे..एमआयटी एडीटी विद्यापीठात आयोजित पत्रकार परिषदेत ‘इंडिया व आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’च्या अधिकाऱ्यांकडून ‘प्रोजेक्ट गरुडा’ला विक्रमाचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले. त्यामुळे पूर्णपणे विद्यार्थ्यांनी साकारलेला हा प्रकल्प अनुभवाधारित शिक्षण, प्रगत एरोस्पेस संशोधन आणि विद्यार्थी-केंद्रित नवोन्मेषाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरला आहे..या प्रकल्पाला ‘एमआयटी एडीटी’ विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष तथा प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच कुलगुरू डॉ. राजेश एस., प्रोवोस्ट डॉ. सायली गणकर, प्र-कुलगुरू (टेक्नॉलॉजी क्लस्टर) डॉ. रामचंद्र पुजेरी, प्र-कुलगुरू (इनोव्हेशन क्लस्टर) डॉ. मोहित दुबे, प्र-कुलगुरू (क्रिएटिव्ह क्लस्टर), कुलसचिव डाॅ.महेश चोपडे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. अभियांत्रिकी विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. सुदर्शन सानप, एरोस्पेस विभागप्रमुख डॉ. कमलेश कुलकर्णी, डॉ. सुनील डिंगरे तसेच CRIEYAचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संतोष दराडे यांनी सातत्याने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..विद्यार्थ्यांनी विमानाची रचना, स्ट्रक्चरल फॅब्रिकेशन, एरोडायनॅमिक्स आणि स्थैर्य विश्लेषण, पिक्सहॉक फ्लाइट कंट्रोलर प्रणाली, आरटीके-जीपीएस आधारित नेव्हिगेशन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टीम, फ्लाइट टेस्टिंग, रिमोट पायलटिंग, स्ट्रक्चरल व्हॅलिडेशन आणि प्रोपल्शन ऑप्टिमायझेशन ही सर्व कामे स्वतंत्रपणे पार पाडली..या यशाबद्दल बोलताना प्रा. डॉ. मंगेश कराड म्हणाले, “प्रोजेक्ट गरुडा हे अनुभवाधारित आणि नवोन्मेषप्रधान शिक्षणाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्गातील ज्ञानाचा वापर करून संशोधन, चिकाटी आणि संघभावनेच्या जोरावर राष्ट्रीय पातळीवरील एरोस्पेस क्षेत्रातील मोठी कामगिरी साध्य केली आहे. अशा प्रकल्पांमधून भारताचे भावी एरोस्पेस तज्ज्ञ आणि संशोधक घडतील, अशी आम्हाला आशा आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला विद्यापीठाने आवश्यक ती मदत पुरवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढविला आहे.”.दोनदा अपयश; तिसऱ्यांदा यशस्वी उड्डाणगेल्या जवळपास चार वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना अनेक तांत्रिक आणि कार्यात्मक अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रोपल्शन सिस्टीममधील अडथळे, स्ट्रक्चरल डिझाईनमधील बदल, फ्लाइट कंट्रोलर ट्युनिंग, प्रतिकूल हवामान, धावपट्टीच्या मर्यादा आणि अपयशी चाचण्या अशा अनेक आव्हानांवर त्यांनी मात केली..२०२४ मधील प्रारंभीच्या चाचण्यांमध्ये आलेल्या अपयशानंतरही विद्यार्थ्यांनी फ्लाइट डेटा विश्लेषण, नव्याने डिझाईन, एरोडायनॅमिक्स व्हॅलिडेशन आणि सिस्टिमॅटिक टेस्टिंगच्या माध्यमातून विमानात सातत्याने सुधारणा केल्या. अखेर, ४ मे २०२६ रोजी धुळे येथील धावपट्टीवर या विमानाने यशस्वी टेक-ऑफ, नियंत्रित उड्डाण आणि सुरक्षित लँडिंग करत भारतीय विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील एरोस्पेस संशोधनात नवा विक्रम प्रस्थापित केला..या प्रकल्पाची संशोधन क्षमता आणि शैक्षणिक महत्त्व लक्षात घेऊन 'CRIEYA'ने तीन टप्प्यांत ४८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या सहाय्यामुळे विद्यार्थ्यांना १:६ स्केल प्रोटोटाइप विकसित करणे, अत्याधुनिक टी-मोटर्स तंत्रज्ञानाद्वारे प्रोपल्शन सिस्टीममध्ये सुधारणा, स्ट्रक्चरल मजबुतीकरण, डायनॅमिक थ्रस्ट आणि टॅक्सी टेस्टिंग तसेच टेलिमेट्री आणि कंट्रोल सिस्टीम अधिक सक्षम करण्यास मदत झाली..या प्रकल्पाला पद्मश्री पुरस्कार विजेत्या स्कायडायव्हर शीतल महाजन आणि 'थ्रस्ट एअरक्राफ्ट प्रा. लि.'चे संचालक कॅप्टन अमोल यादव यांचेही मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन लाभले. भविष्यात 'टीम स्कायट्रेक' या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ई-व्हीटॉल इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी, स्वॉर्म-ड्रोन सिस्टीमसाठी मदरशिप प्लॅटफॉर्म तसेच संरक्षण आणि नागरी वापरासाठी प्रगत यूएव्ही संशोधन व्यासपीठ विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे..'गरुडा'ची वैशिष्ट्ये• भारतातील सर्वाधिक वजनाचे आरसी विमान – २६१ किलो• भारतातील सर्वात मोठ्या विंगस्पॅनचे आरसी विमान – ९.२५ मीटर• आत्तापर्यंत विमानाच्या संशोधन व उड्डाणासाठी ४८ लाख रुपयांचा खर्च• टेक-ऑफसाठी आवश्यक अंतर – २०० मीटर• उड्डाण क्षमता (एन्ड्युरन्स) – १० मिनिटे• कमाल उंची – १०० मीटर (एजीएल)• पेलोड क्षमता – १०० किलोग्रॅम• कमाल वेग – ८० किमी प्रतितास• विंगस्पॅन – ९.२५ मीटर• बॅटरी प्रकार – लि-पो २२० एएच बॅटरी• बॅटरी व्होल्टेज – १०० व्होल्ट. 