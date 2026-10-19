जिल्हास्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत ''एमआयटी ज्युनिअर कॉलेजची उल्लेखनीय कामगिरी

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पंढरपूर : जिल्हास्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळवलेला एमआयटी ज्युनिअर कॉलेजचा संघ.
एमआयटी ज्युनिअर कॉलेज बास्केटबॉलमध्ये उपविजेते
जिल्हास्तरीय स्पर्धेत मुलांच्या संघाची कामगिरी; राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा
पंढरपूर : वाखरी येथील माईर्स एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल ज्युनिअर कॉलेजच्या मुलांच्या संघाने १९ वर्षांखालील शालेय जिल्हास्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळवला. सांगोला येथील विद्यामंदिरमध्ये ही स्पर्धा झाली.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा क्रीडा परिषद, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने, सांगोला बास्केटबॉल असोसिएशनच्या सहकार्याने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.
एमआयटीच्या संघाने सांघिक कौशल्य आणि उत्कृष्ट समन्वयाच्या जोरावर अंतिम फेरीत प्रवेश केला. चुरशीच्या सामन्यांनंतर संघाला उपविजेतेपद मिळाले. संघात कर्णधार तन्मय उद्धव होले, उपकर्णधार प्रशांत हणमंत खरात, कार्तिक कदम, धीरज कदम, उदय खरात, प्रणव जठार, ओम खटकाळे, अबूबकर नदाफ, मोहित कांबळे, तनिष्क देशमाने, राजवीर बोरसुरे आणि प्रतीक गायकवाड यांचा समावेश होता. क्रीडा शिक्षक प्रविण पिसाळ यांनी संघाला मार्गदर्शन केले. या यशाबद्दल हेडमिस्ट्रेस शिबानी बॅनर्जी आणि प्राचार्य डॉ. स्वप्नील शेठ यांनी खेळाडू व मार्गदर्शकांचे अभिनंदन करून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
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