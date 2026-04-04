हवेत गोळीबार करुन त्याचा व्हिडीओ काढणं आलं अंगलट; माजी सैनिकासह दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

शिरूर: माजी सैनिकाच्या पिस्तुलमधून हवेत गोळीबार करून त्याचा व्हिडिओ काढणे मुंबई येथील दांपत्याच्या अंगलट आले आहे. सविंदणे (ता. शिरूर) हे मूळ गाव असलेल्या दाम्पत्याने, यात्रेच्या निमीत्ताने गावी आले असताना हौसेखातर हा जीवघेणा खेळ खेळल्याचे पोलिस तपासात पुढे आले आहे. बुधवारी (ता. १) रात्री साडेअकराच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होऊनही पोलिसांनी कमालीची गुप्तता बाळगली..या हवेतील गोळीबार प्रकरणी शिरूर पोलिसांनी काल उशीरा राजेश सावळेराम लंघे (वय ४४) व त्यांची पत्नी स्वाती राजेश लंघे (वय ४०) यांच्यासह विजय ज्योतिबा कसेकर या माजी सैनिकावरही गुन्हा दाखल केला. सविंदणे येथील यात्रेच्या दिवशी रात्री लंघे वस्ती येथे गोळीबार झाल्याची चर्चा व त्यापाठोपाठ काहीजणांच्या मोबाईलवर पती - पत्नी पिस्तुलमधून हवेत गोळीबार करीत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. .त्यानंतर शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांनी बेट भागाचे बीट चौकी अधिकारी, फौजदार गोविंद खटींग यांना चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले. खटींग यांनी पोलिस पथकासह लंघे वस्तीवर जावून चौकशी केली असता तेथील राजेश लंघे यांनी पत्नीसह हवेत गोळीबार केल्याचे कबूल केले. सविंदणे हे मूळ गाव असलेले पण व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबईच्या भांडूप परिसरात वास्तव्यास असलेले लंघे दांपत्य यात्रेसाठी गावी आले होते. त्यांच्यासमवेत भांडूप येथील माजी सैनिक कसेकर हे देखील सविंदणे येथे आले होते. .बुधवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास कसेकर यांनी काडतूसांनी भरलेले पिस्तुल राजेश लंघे यांच्याकडे दिले. त्यावेळी त्यांनी व त्यांच्या पत्नी स्वाती यांनी एकापाठोपाठ एक हवेत गोळीबार केला. तसेच या गोळीबाराचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले. काहींच्या मोबाईलच्या स्टेटसवरदेखील हा व्हिडीओ झळकत होता.वरिष्ठांच्या आदेशानूसार फौजदार खटींग यांनीच या प्रकरणी फिर्याद दिली असून, शिरूर पोलिस ठाण्यात माजी सैनिकासह दांपत्यावर गुन्हा दाखल झाला. मात्र या गंभीर प्रकरणाचा तपास फिर्यादी असलेल्या खटींग यांच्याकडेच सोपविला असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांतून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याप्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक केली नसल्याचे खटींग यांनी सांगितले.