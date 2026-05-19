पुणे

एमआयटीच्या विद्यार्थ्यांकडून इलेक्ट्रिक विमानाची निर्मिती

लोणी काळभोर, ता. १९ : एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी ‘प्रोजेक्ट गरुडा’ अंतर्गत भारतातील सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक वजनाचे रेडिओ-कंट्रोल इलेक्ट्रिक विमान विकसित करून त्याचे यशस्वी उड्डाण केले. ९.२५ मीटर विंगस्पॅन आणि २६१ किलो वजनाच्या या विमानाची इंडिया व आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली आहे.
विद्यापीठाच्या एरोस्पेस इंजिनिअरिंग विभागातील टीम स्कायट्रेकने हे विमान स्वबळावर तयार केले. यासाठी विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर रिसर्च, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्युअरशिप फॉर यंग ॲस्पिरंट्स’ (CRIEYA) केंद्राने ४८ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य केले. धुळे येथील धावपट्टीवर ४ मे २०२६ रोजी या विमानाचे यशस्वी टेक-ऑफ आणि लँडिंग झाले. या कामगिरीबद्दल विद्यापीठात आयोजित पत्रकार परिषदेत विद्यार्थ्यांना विक्रमाचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
या प्रकल्पाला विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी मार्गदर्शन केले. या यशाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, ‘‘हा प्रकल्प अनुभवाधारित शिक्षणाचे उत्तम उदाहरण असून यामुळे देशातील एरोस्पेस क्षेत्राला नवे संशोधक मिळतील.’’ अभियांत्रिकी विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. सुदर्शन सानप, एरोस्पेस विभागप्रमुख डॉ. कमलेश कुलकर्णी, डॉ. सुनील डिंगरे, डॉ. संतोष दराडे यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
२०२४ मधील अपयशानंतर विद्यार्थ्यांनी तांत्रिक सुधारणा करीत हे यश मिळवले आहे. या मोहिमेत पद्मश्री शीतल महाजन आणि कॅप्टन अमोल यादव यांचेही प्रोत्साहन मिळाले. भविष्यात ही टीम एअर टॅक्सी आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी प्रगत ड्रोन यंत्रणा विकसित करण्यावर भर देणार आहे.

