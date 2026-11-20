लोणी काळभोर : नामांकित शैक्षणिक संस्थेचा लौकिक मिरवणाऱ्या लोणी काळभोर येथील एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महाविद्यालय सुटल्यानंतर घरी जाण्यासाठी लिफ्टमध्ये प्रवेश केलेली १९ वर्षीय विद्यार्थिनी तब्बल १४ तास लिफ्टमध्ये अडकून पडल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. १९) उघडकीस आली. बुधवारी (ता. १८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास लिफ्टमध्ये अडकलेली विद्यार्थिनी गुरुवारी पहाटे सहाच्या सुमारास सुखरूप बाहेर आली. या काळात विद्यार्थिनीला अन्न-पाण्याविना बंदिस्त लिफ्टमध्ये राहावे लागले. तर दुसरीकडे मुलगी बेपत्ता झाल्याने तिच्या पालकांनी रात्रभर शोधाशोध केली. या प्रकारामुळे एमआयटीच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वाघोली येथील दोन मावस बहिणी एमआयटीमध्ये आयआयटीचे शिक्षण घेत आहेत. बुधवारी दुपारी महाविद्यालय सुटल्यानंतर त्यापैकी १९ वर्षीय विद्यार्थिनी नेहमीप्रमाणे लिफ्टने खाली जात होती. त्यावेळी ती लिफ्टमध्ये एकटीच होती. अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाचव्या आणि सहाव्या मजल्याच्या दरम्यान लिफ्ट बंद पडली. घाबरलेल्या विद्यार्थिनीने दरवाजा ठोठावून आरडाओरडा केला. मात्र, तिचा आवाज बाहेर पोहोचला नाही. मोबाईलवरून आई-वडिलांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, फोनवर केवळ 'हॅलो' एवढाच आवाज ऐकू आला आणि संपर्क तुटला. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास मोबाईलही बंद झाला..मुलीशी संपर्क होत नसल्याने चिंताग्रस्त पालकांनी तातडीने लोणी काळभोर गाठले. परिसरासह नातेवाइकांकडे शोध घेतल्यानंतरही मुलगी न सापडल्याने त्यांनी मध्यरात्री लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनीही शोध सुरू केला. मात्र, प्रत्यक्षात विद्यार्थिनी त्याच शैक्षणिक संकुलातील लिफ्टमध्ये अडकली असल्याचे कोणाच्याही लक्षात आले नाही..गुरुवारी पहाटे सहाच्या सुमारास विद्युतपुरवठा पूर्ववत झाला. त्यानंतर एका महिलेने लिफ्टचे बटण दाबताच लिफ्ट सुरू झाली आणि तब्बल १४ तासांपासून आत अडकलेल्या विद्यार्थिनीची सुटका झाली. मुलगी सुखरूप असल्याचे समजताच पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांची फी आकारणाऱ्या नामांकित संस्थेत विद्यार्थिनीला १४ तास लिफ्टमध्ये अडकून राहावे लागणे, ही बाब गंभीर आहे. लिफ्टमधील आपत्कालीन अलार्म, इंटरकॉम, बॅकअप वीजपुरवठा आणि बचाव यंत्रणा कार्यरत होती का? विद्यार्थिनी अडकल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणेला इतका वेळ का मिळाली नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थिनी बेपत्ता असल्याचे समजल्यानंतर प्राध्यापक, वर्गाचे मेंटॉर आणि सुरक्षारक्षक यांनी पालकांसोबत रात्रभर शोध घेतला. संबंधित इमारतीचीही तपासणी करण्यात आली होती; मात्र त्यावेळी विद्यार्थिनी आढळली नाही. पाच मिनिटांत पाच ते सहा वेळा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने लिफ्टमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आपत्कालीन बचाव यंत्रणा कार्यान्वित का झाली नाही, याबाबत लिफ्ट कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून, घटनेची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे विद्यापीठाने म्हटले आहे.मात्र, विद्यार्थिनीच्या जीवावर बेतू शकणाऱ्या या घटनेची सखोल चौकशी करून सुरक्षेतील त्रुटी दूर करणे आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.