पुणे

PCM Protest : वडगाव शेरीतील समस्यांवर महापालिकेवर मोर्चा, आमदार पठारे यांची मागणी

Bapu Pathare : वडगाव शेरी मतदारसंघातील नागरिक आणि आमदार बापू पठारे यांनी पाणीपुरवठा, रस्त्यांची कामे आणि वाहतूक कोंडी यांसारख्या मूलभूत समस्यांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना निवेदन देऊन त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे/खराडी : वडगाव शेरी मतदारसंघातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ आज (ता. ७) आमदार बापू पठारे यांनी महापालिकेवर मोर्चा काढला. या वेळी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना निवेदन देऊन मूलभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी केली. या आंदोलनात मतदारसंघातील नागरिकही सहभागी झाले होते.

