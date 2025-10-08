PCM Protest : वडगाव शेरीतील समस्यांवर महापालिकेवर मोर्चा, आमदार पठारे यांची मागणी

पुणे/खराडी : वडगाव शेरी मतदारसंघातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ आज (ता. ७) आमदार बापू पठारे यांनी महापालिकेवर मोर्चा काढला. या वेळी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना निवेदन देऊन मूलभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी केली. या आंदोलनात मतदारसंघातील नागरिकही सहभागी झाले होते. .वडगाव शेरी मतदारसंघात नियमित किमान अडीच तास पाणीपुरवठा व्हावा, पाण्याच्या टाक्यांची कामे पूर्ण करावीत, डीपीतील रस्त्यांसह अन्य रस्त्यांची प्रलंबित पूर्ण करावीत, मतदारसंघातील वाहतूक कोंडी सोडवावी, येरवडा, कळस, लोहगाव, वडगाव शेरी, खराडी येथील महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये परिपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, लोहगाव, वाघोली या समाविष्ट गावांतील सांडपाणी व पावसाळी गटारांची कामे पूर्ण करावीत, शांतिनगर, जाधवनगर, कळस, धानोरी, वडगाव शेरी, लोहगाव भागात पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे. .Gautami Car Accident: गौतमी पाटीलला अटक करावी; रिक्षा चालकाच्या मुलीची काय मागणी? | Pune News | Sakal News.तेथे उपाययोजना कराव्यात, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. प्रकाश म्हस्के, महेंद्र पठारे, भय्यासाहेब जाधव, संतोष भरणे, राजेंद्र खांदवे, महादेव पठारे आदी उपस्थित होते.महापालिका आयुक्त राम म्हणाले, ‘‘शिष्टमंडळाची भेट घेतली. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन प्रलंबित कामांची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.