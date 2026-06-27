पुणे

Shirur APMC Election : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील वर्चस्वासाठी आजी-माजी आमदार पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले

शिरूर बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी येत्या पाच जुलैला निवडणूक होत असून, एकूण ५२ उमेदवार रिंगणात आहेत.
Former MLA Ashok Pawar and MLA Dnyaneshwar Katke

Former MLA Ashok Pawar and MLA Dnyaneshwar Katke

sakal

नितीन बारवकर
Updated on

शिरूर - स्थावर मालमत्तेच्या तूलनेत जिल्ह्यातील श्रीमंत, सहकारातील महत्वाची व राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची शेतकरी संस्था असलेल्या शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील वर्चस्वासाठी ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके व अशोक पवार हे आजी - माजी आमदार पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वामुळे महायुतीचा पॅनेल प्रबळ झाला असला; तरी भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह जुने कार्यकर्ते अशोक पवारांच्या मागे गेल्याने महाविकास आघाडी पुरस्कृत पॅनेलही तूल्यबळ झाला आहे. दोन्ही बाजूंच्या तालेवार व ताकदवान नेत्यांच्या उमेदवारीने ही निवडणूक कमालीची चुरशीची झाली आहे.

Loading content, please wait...
election
MLA
shirur
Agricultural Produce Market Committee
ashok pawar