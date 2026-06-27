Shirur APMC Election : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील वर्चस्वासाठी आजी-माजी आमदार पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले

शिरूर - स्थावर मालमत्तेच्या तूलनेत जिल्ह्यातील श्रीमंत, सहकारातील महत्वाची व राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची शेतकरी संस्था असलेल्या शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील वर्चस्वासाठी ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके व अशोक पवार हे आजी - माजी आमदार पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वामुळे महायुतीचा पॅनेल प्रबळ झाला असला; तरी भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह जुने कार्यकर्ते अशोक पवारांच्या मागे गेल्याने महाविकास आघाडी पुरस्कृत पॅनेलही तूल्यबळ झाला आहे. दोन्ही बाजूंच्या तालेवार व ताकदवान नेत्यांच्या उमेदवारीने ही निवडणूक कमालीची चुरशीची झाली आहे..शिरूर बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी येत्या पाच जुलैला निवडणूक होत असून, एकूण ५२ उमेदवार रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना पुरस्कृत 'महायुती शेतकरी विकास पॅनेल' विरूद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, कॉंग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष पुरस्कृत 'स्वाभिमानी शेतकरी विकास पॅनेल' मध्ये या निवडणूकीत सरळ लढत असून दोन्ही पॅनेलकडून उमेदवारांची घोषणा करून प्रचाराची राळ उडवून देण्यात आली आहे..गावोगाव घोंगडी बैठका, रात्री - अपरात्री मतदारांच्या गाठीभेटींनी आणि मिठाई वाटप, भेटवस्तूंसह लक्ष्मीदर्शनाने राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद, शिरूर तालुकाध्यक्ष (पश्चिम मंडल) सुधीर ढमढेरे, हवेली तालुकाध्यक्ष संदीप भोंडवे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी महायुतीच्या प्रचारात उतरले असताना भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या जयश्री पलांडे, तालुकाध्यक्ष (पूर्व मंडल) राहुल बाबूराव पाचर्णे, भगवानराव शेळके, अरूण भुजबळ, एकनाथ शेलार आदींनी अशोक पवारांच्या पॅनेलच्या मागे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे..विधानसभा निवडणूकीतील पराभवाची परंपरा पुढील खरेदी - विक्री संघ, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगर परिषदेच्या निवडणूकीपर्यंत कायम राहिल्याने अशोक पवार यांनी या निवडणूकीत अत्यंत शांतपणे व विचारपूर्वक पावले उचलत पॅनेलमधील उमेदवारांची नावे निश्चीत केली आहेत.त्यातून सर्वसमावेशक पॅनेल करण्यात ते यशस्वी ठरले असताना सततच्या विजयी डंक्याने सुसाट सुटलेल्या 'माऊली एक्सप्रेस' मधील गावकारभाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे उमदेवार निवडीवेळीही बऱ्याच घडामोडी व ओढाओढी झाली. त्यातून सर्वार्थाने 'स्ट्रॉंग' उमेदवार देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी भागाचा समतोल राखताना नेतेमंडळींच्या डोक्याचा मात्र पूरता भुगा झाला. पॅनेल फायनल करताना तीन्ही पक्षांच्या नेत्यांना मोठी कसरत करावी लागली..तब्बल नऊ वर्षांनी होत असलेल्या या निवडणूकीसाठी प्रथमच विक्रमी संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. २६७ उमेदवारांतून पॅनेलची निवड ही सर्वपक्षीय नेत्यांची डोकेदूखी ठरली असतानाच संपूर्ण निवडणूकच बिनविरोध करण्यासाठी देखील प्रयत्न झाले. त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरील नेतेमंडळींकडूनही सबूरीचे सल्ले देण्यात आले होते. त्यातून दोन्ही राष्ट्रवादीसह भाजपचे समसमान पाच प्रतिनिधी घेण्याबाबत चर्चा झाली होती.परंतू सभापती, उपसभापतीपद कुणाला, यावरून अडेलतट्टू भूमिका घेत सर्वच बाजूच्या नेत्यांनी बिनविरोधच्या प्रस्तावाला हरताळ फासला. अखेरच्या टप्प्यात भाजपकडून निम्म्या जागांसह अशोक पवारांशी जुळवून घेण्याबाबतची चर्चा फायनल झाली असताना जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी महायुती धर्माचा नारा दिला. पॅनेल निश्चीतीच्या या गदारोळात पॅनेल मध्ये स्थान न मिळाल्याने अनेक मातब्बर उमेदवारांनी तलवारी म्यान केल्या..शिरूर बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी आमदार माऊली कटके व माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पॅनेलमध्ये सरळ लढत होत असली तरी संजय पाचंगे, संतोष दौंडकर, रामचंद्र नागवडे, हनुमंत शिवले, नाना फुलसुंदर या अपक्षांनी मजबूतीने प्रचार यंत्रणा चालविली असून, एकला चलो रे म्हणत चांगली वातावरणनिर्मीती केली आहे..आधे इधर... आधे उधरनूकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद - पंचायत समिती व त्यापूर्वी झालेल्या शिरूर नगर परिषदेच्या निवडणूकीतील घडामोडींचे पडसाद बाजार समितीच्या या निवडणूकीवर पडले. त्या दोन्ही निवडणूकीत स्वबळाचा नारा दिलेल्या भाजपला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. मात्र अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय अस्मितांना ठेच बसली. त्यातून राष्ट्रवादी व भाजपचे नेते - कार्यकर्ते एकमेकांपासून दूरावले.पुढील निवडणूकीत एकमेकांचे उट्टे काढण्याचे मनसुबे रचले जात असताना आणि तशी व्यूहरचना आखली असताना वरिष्ठ पातळीवरून महायुतीचा धर्माचे पालन करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने गत निवडणूकांत पराभवाचे घाव सहन करावा लागलेल्या पदाधिकारी - कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला. त्यातून काहींनी पक्षनेतृत्वाला फाट्यावर मारत बंडाचे निशाण फडकावले तर कार्यकर्त्यांच्या अस्मिता पायदळी तुडवत स्थानिक नेतृत्वाने महायुतीसोबत जाताना सोयीची भूमिका घेतली. त्यामुळे प्रथमच तालुका भाजपची शकले उडाली असून, 'आधे इधर तर आधे उधर' अशी गत झाली आहे..दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणालाशिरूर बाजार समितीचे माजी सभापती शशिकांत दसगुडे, माजी उपसभापती प्रा. सतीश कोळपे व विकास शिवले यांच्यासह संतोष मोरे, राहुल गवारी, ॲड. सुदीप गुंदेचा व खंडू जाधव हे माजी संचालक तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष विश्वास ढमढेरे, युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख बापूसाहेब शिंदे, युवा नेते स्वप्नील गायकवाड, सागर अप्पा दंडवते, राजेश लांडे, नामदेव जाधव, उद्धव शेलार आदी दिग्गजांच्या उमेदवारीने ही निवडणूक रंगतदार झाली असून, आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटक मतदार संघातील तालेवारांची उमेदवारी चर्चेचा विषय ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या या संस्थेच्या निवडणूकीत शेतकरी प्रतिनिधींपेक्षा ठेकेदारी, कॉंक्रीटची शेती करणारे बाहुबली अधिक संख्येने उतरल्याने राजकीय घमासान होण्याची दाट चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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