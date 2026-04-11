Pune e-waste News: वाढदिवसाला फुलं नाही, ई-कचरा द्या! आमदार हेमंत रासने यांचा पर्यावरणपूरक उपक्रम

पुणे : शहरात वाढत्या इ कचऱ्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून कसबा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी वाढदिवसानिमित्त पर्यावरणपूरक पुढाकार घेतला आहे. नागरिकांनी फुलं व भेटवस्तू न देता ई-कचरा भेट द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. १३ एप्रिल रोजी शनिपारजवळील कवठी अड्डा सायंकाळी चार ते रात्री नऊ पर्यंत आमदार रासने वाढदिवसाची भेट म्हणून ई-कचरा स्विकारणार आहेत. यात मोहिमेत नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे. .मोबाईल, संगणक, टीव्ही, बॅटऱ्या यांसारख्या उपकरणांच्या वाढत्या वापरामुळे ई-कचऱ्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून त्यात शिसे, पारा यांसारखी घातक द्रव्ये असतात. त्यामुळे पर्यावरण व आरोग्यावर परिणाम होतो. पण नागरिकांमध्ये याबद्दल जागरूकता नसल्याने हा कचरा व्यवस्थितपणे संकलित केला जात नाही. पण या उपक्रमाच्या निमित्ताने जमा होणाऱ्या कचऱ्याची पुणे महापालिकेमार्फत शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जाणार आहे..'स्वच्छ, सुंदर आणि विकसित कसबा' अभियानांतर्गत उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा बंद करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अनेक ठिकाणाचे क्रॉनिक स्टॉप बंद करून तेथे सुशोभीकरण केले आहे, असे आमदार रासने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.