Jitendra Awhad : आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रतिकृती पुतळ्याचे नारायणगावात दहन

रवींद्र पाटे ः सकाळ वृत्तसेवा नारायणगाव : प्रभू राम यांच्या बद्दल आक्षेपार्य वक्तव्य करणारे माजी मंत्री,आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या निषेधार्थ घोषणा देऊन त्यांच्या प्रतिकृती पुतळ्याचे जोडे मारून दहन करण्यात आले. येथील बसस्थानक चौकात आज सायंकाळी झालेल्या निषेध सभेतआमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या पुतळ्याला जोडे मारून दहन करण्यात आले. या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे अशीष माळवदकर,अक्षय खैरे ,नामदेव खैरे,उमेश अवचट, ॲड.राजेंद्र कोल्हे,मोहक वाजगे ,प्रशांत पाटिल, अक्षय शिंदे, अक्षय डोके, नयन खैरे,अमित औटी,अक्षय कसाबेआदी उपस्थित होते.या वेळी जय श्रीराम, वंदे मातरम, प्रभू रामचंद्र की जय अशा घोषणा देण्यात आल्या. आशिष माळवदकर म्हणाले आमदार आव्हाड ही महाराष्ट्राला लागलेली कीड असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी त्यांना वेळीच लगाम घालावा. या वेळी ॲड.राजेंद्र कोल्हे, नामदेव खैरे यांनी मनोगत व्यक्त करून आमदार आव्हाड यांचा तीव्र शब्दात निषेध केला. कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांनी पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.