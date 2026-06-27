Maharashtra Exam Scam : पेपरफुटी ही आता अपवाद नसून वारंवार घडणारी घटना ; आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची टीका

ठाणे : महाराष्ट्रात आता कोणतीही गोष्ट सुरक्षित राहिलेली नाही. राजकारणात लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराच्या घटना सुरूच आहेत, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षा देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. पेपरफुटी ही आता अपवाद नसून वारंवार घडणारी घटना बनली असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. .राज्यातील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटना, डमी उमेदवारांचा गैरप्रकार आणि विरोधी पक्षांवरील कथित राजकीय दबाव या मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकारवर शनिवारी टीका केली. परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्यात कायदा आणि प्रशासनावरील विश्वासच डळमळीत होत असल्याचे म्हटले. एमपीएससी, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याने समोर येणाऱ्या अनियमिततेचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप केला. प्रत्येक प्रकरणात चौकशीची घोषणा केली जाते, काही जणांना अटकही होते; मात्र संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी किंवा भविष्यात असे प्रकार थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंत देखील आव्हाड यांनी बोलून दाखवली. प्रशासन आणि यंत्रणांवर नियंत्रण असल्याच्या मानसिकतेमुळे सरकारला अशा घटनांची गंभीरता जाणवत नाही. त्यामुळे पेपरफुटी, डमी उमेदवार किंवा भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला..दरम्यान, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूला वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला. लोकशाही व्यवस्थेत सशक्त विरोधी पक्ष हा सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असतो. मात्र विरोधकांनाच कमकुवत करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याने लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर परिणाम होत असल्याची टीका त्यांनी केली. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करत आव्हाड यांनी सरकारला संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. "लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो. त्यामुळे जनभावनांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भविष्यात भोगावे लागतील," असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.