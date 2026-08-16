पुणे

आमदारास जीवे मारण्याची धमकी देणारा न्यायालयीन कोठडीत

आमदारास जीवे मारण्याची धमकी देणारा न्यायालयीन कोठडीत
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आमदारास जिवे मारण्याची धमकी;
हुळ्ळे म्हणाला, ‘मी सहजच बोललो’

सदर बझार पोलिसांची माहिती; हुळ्ळे न्यायालयीन कोठडीत

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १६ : आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांना गोळी घालून जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. यातील मुख्य संशयित श्रीशैल हुळ्ळे (मूळ रा. वडगाव, ता. दक्षिण सोलापूर) यास न्यायालयाने वाढीव पोलिस कोठडी नाकारत त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.
आमदार कल्याणशेट्टी ७ ऑगस्टला सोलापुरातील महावीर चौकातील प्युमा शोरूममध्ये कपडे खरेदीसाठी आले होते. त्यावेळी त्यांचा चालक आनंद सुरवसे (रा. मोट्याळ, ता. अक्कलकोट) गाडीतच बसून होता. त्यावेळी श्रीशैल हुळ्ळे व त्याचा चालक प्रभाकर फुलारी त्याठिकाणी गेले. त्यावेळी हुळ्ळेने आमदारांच्या गाडीच्या चालकास पैशाचे आमिष देऊन, ‘तुझ्या आमदाराला गोळी घालून मार, मी पुढचे बघतो, तुला पैसे देतो,’ असे म्हणाला. त्यानंतर फुलारीने, ‘साहेब काय म्हणतात ते ऐक, यात तुझाच फायदा आहे,’ असे म्हणून प्रेरित केले. या प्रकरणी आनंद सुरवसे याने सदर बझार पोलिसांत धाव घेतली. रविवारी (ता. ९) दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल सावंत यांनी फुलारीला काही तासांतच पकडले, पण हुळ्ळे पसार झाला होता. बुधवारी (ता. १२) मध्यरात्री पोलिसांनी हुळ्ळेला कोल्हापूरजवळ पकडले. न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची पोलिस कोठडी ठोठावली होती. त्यानंतर पोलिसांची वाढीव कोठडीची मागणी फेटाळत त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.

चौकट
मुख्य संशयित हुळ्ळे म्हणाला...
गुन्ह्यातील मुख्य संशयित हुळ्ळे याच्याकडे एका दिवसाच्या पोलिस कोठडीत तीन अधिकाऱ्यांनी तपास केला. त्यावेळी तिन्ही अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर हुळ्ळे एकच उत्तर देत होता, ‘मी सहजच बोललो, तो आनंद सुरवसे माझा ओळखीचा आहे, मी चौकातील एका हॉटेलचे काम सुरू असल्याने तेथे आलेलो होतो.’ त्याच्याकडे पोलिसांना बेकायदा बंदूक आढळली नाही, त्याच्या चौकशीतही संशयास्पद काही आढळले नाही, असेही पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

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