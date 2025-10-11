Ajit Pawar : आमदार संग्राम जगताप यांचे वक्तव्य पक्षाच्या ध्येय-धोरणाविरुद्ध

पुणे - 'अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी दिवाळीत फक्त हिंदूच्या दुकानातून खरेदी करा असे वक्तव्य केले आहे. वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे जगताप यांना यापूर्वी समज दिली होती. तेव्हा त्यांनी सुधारणा करतो, असा शब्द मला दिला होता..मात्र, त्यांच्यात कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. ते सातत्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या ध्येय धोरणाविरुद्ध भूमिका घेत आहेत, त्यामुळे आता जगताप यांना नोटीस बजावली जाणार आहे,' असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे नवले लॉन्स येथे शनिवारी जनसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. दरम्यान, पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पवार, म्हणाले, 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका व ध्येय धोरण हे सर्व धर्म समभावाचे आहे. सर्व समाज घटकांना आपल्यासमवेत घेऊन जाणारे आहे. अरुणकाका जगताप असताना सर्व काही सुरळीत सुरू होते..त्यांच्यानंतर संग्राम जगताप यांनी वेगळी भूमिका मांडण्यास सुरूवात केली. त्यांना एकदा समज दिली, तेव्हा त्यांनी सुधारणा करणार असल्याचे मला सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्यात कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. त्यांच्या मुस्लिम धर्मियांच्या विरोधातील वक्तव्य हे पक्षाच्या ध्येय धोरणाविरोधात सुरू आहे. त्यामुळे पक्षाकडून त्यांना नोटीस बजावली जाणार आहे.'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता, पवार यांनी हंबरडा मोर्चावावरून विरोधकांवर टीका केली. पवार म्हणाले, 'कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी सरकार पाहणी करून, पंचनामे करून माहिती संकलित करते, त्यानंतर आर्थिक मदत करत असते. मात्र विरोधक हे जाहीर केलेली मदत ही तुटपुंजी आहे, त्यापेक्षा जास्त मदतीची मागणी ते करत आहेत..विरोधकांना टिका करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सरकारच्या विरोधात हंबरडा मोर्चा काढणाऱ्यांनी आपण सत्तेत असताना काय काम केले, याचे आत्मपरीक्षण करावे. राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना व नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पैशाची व धान्याची मदत दिली आहे. जाहीर केलेल्या साडेतीनशे कोटीच्या पॅकेजचे पैसै दिवाळीपर्यंत देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.".स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत पवार म्हणाले,'स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांची जिल्हा - तालुकानिहाय परिस्थिती वेगळी असते. पूर्वी या निवडणुका लढविण्याचे स्वतंत्र्य स्थानिक नेत्यांना दिले होते. त्यानुसार यावेळी देखील स्थानिक पातळीवरच निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. मात्र, महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचे नेते म्हणून मी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकत्र बसून निर्णय घेऊ.".पुरंदर विमानतळाबाबत पवार म्हणाले, 'पुरंदरमधील जमिनीचे भाव वाढला आहे. त्याला आम्ही काही करू शकत नाही.लॉजिस्टिकसह आम्हाला पुरंदर विमानतळासाठी सहा हजार एकर जमिनीची गरज असून दोन धावपट्ट्यांसाठी तीन हजार एकर जमिनीची गरज आहे. त्यासाठीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.'.बळीराजाबद्दल चुकीचे बोलू नये -सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांसंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. 'पाटील यांनी बळीराजा बद्दल चुकीचे बोलू नये. त्यांची भेट झाल्यानंतर त्यांना मी योग्य सूचना करेल, असे पवार यांनी सांगितले..आपण पक्षांतर केले, हे धंगेकर विसरलेत -गुंड नीलेश घायवळ प्रकरणावरून माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी भाजप नेत्यांवर टीका सुरू केली आहे. त्याविषयी पवार यांनी 'रविंद्र धंगेकर यांना ते अजूनही कॉंग्रेसमध्ये आहेत, असे त्यांना वाटत आहे. त्यांनी पक्षांतर केले आहे, त्याचेही त्यांना भान नाही. धंगेकर आता शिवसेनेत असून त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासह सर्वांनी युतीच धर्म व युतीची नियमाचे पालन केले पाहिजे." अशा शब्दात पवार यांनी धंगेकर यांचे कान टोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.