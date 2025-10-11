पुणे

Ajit Pawar : आमदार संग्राम जगताप यांचे वक्तव्य पक्षाच्या ध्येय-धोरणाविरुद्ध

आमदार जगताप यांना पक्षातर्फे नोटीस बजावली जाणार असल्याचे अजित पवार यांच्याकडून स्पष्ट.
ajit pawar sangram jagtap

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी दिवाळीत फक्त हिंदूच्या दुकानातून खरेदी करा असे वक्तव्य केले आहे. वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे जगताप यांना यापूर्वी समज दिली होती. तेव्हा त्यांनी सुधारणा करतो, असा शब्द मला दिला होता.

Ajit Pawar
MLA
Party
Maharashtra Politics
sangram jagtap
controversy

