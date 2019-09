Vidhan Sabha 2019 : पुणे जिल्ह्यातही धावणार मनसेचे "इंजिन' 

विधानसभा 2019

पुणे - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून पुणे शहरासह जिल्ह्यातील सर्व 21 जागा लढविण्याचा निर्णय जवळपास निश्‍चित झाला आहे. त्या अनुषंगाने मनसेकडून पुण्यासह राज्यातील पदाधिकारी आणि इच्छुकांच्या बैठका घेण्यात येत आहेत. दरम्यान, निवडणूक लढविण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोन-तीन दिवसांत जाहीर करतील, असे सूत्रांनी सांगितले. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधानसभा निवडणूकही लढणार की नाही, अशी चर्चा सुरू होती. विधानसभा निवडणुकीबाबत राज यांनी मुंबईत पक्ष कार्यकर्त्यांशी नुकताच संवाद साधला. त्या वेळी निवडणूक लढविण्याबाबत ठोस भूमिका जाहीर केली नसली, तरी लवकरच निर्णय घेऊ, असे सांगण्यात आले. राज यांनी ईव्हीएमच्या मुद्यावर काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन चर्चा केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज हे कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्रित आल्याचे पाहायला मिळाले. ही "जवळीक' पाहता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि मनसेमध्ये आघाडी होईल, असे चित्र दिसून येत होते. परंतु विधानसभेच्या शहरातील आठ आणि जिल्ह्यातील 13 अशा एकूण 21 जागांवर मनसे निवडणूक लढविणार असल्याचे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. मनसेकडून पुणे, औरंगाबादसह अन्य ठिकाणी बैठका घेण्यात येत आहेत. इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. याबाबत आढावा घेण्यासाठी येथील मनसे कार्यालयात सोमवारी दिवसभर शहर आणि जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि इच्छुक उमेदवारांच्या बैठका पार पडल्या. मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे म्हणाले, ""ईव्हीएमच्या घोळामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकावा, अशी पक्षाची भूमिका होती. राज ठाकरे यांच्याकडून पक्ष पातळीवर निवडणूक यंत्रणा उभारण्याबाबत आढावा घेण्यात येत आहे. येत्या दोन दिवसांत इच्छुकांची यादी राज ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.'' 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेची मते

1. वडगावशेरी : 18830

2. शिवाजीनगर : 9809

3. कोथरूड : 21392

4. खडकवासला : 34576

5. पर्वती : 12563

6. हडपसर : 25206

7. पुणे कॅंटोन्मेंट : 14642

8. कसबा : 25998

Web Title: MNS has decided to contest 21 seats in the district including Pune city