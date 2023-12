Pune News : मनसे महिला पदाधिकाऱ्याच्या जनसंपर्क कार्यालयात धमकीचे पोस्टर

mns women official office poster of threat complaint at sinhgad police station Sakal

विठ्ठल तांबे धायरी : बारागंणी मळा येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना येथील सोनाली पोकळे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात धमकीचे पोस्टर लावण्यात आले होते. याविषयाची मनसे पदाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली असून अज्ञाताच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सिंहगड पोलिस ठाण्या अंतर्गत येणाऱ्या अभिरुची पोलिस चौकीमध्ये केली आहे. अशा भिकार धमक्यांना आम्ही भिक घालत नाही. हिम्मत असेल तर समोर येऊनच जे काही म्हणणे असेल ते मांडावे. आम्ही त्यास समर्थपणे उत्तर देऊ असे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. एक महिला पदाधिकारी राजकारणामध्ये चांगले काम करत असताना समाजातून तिला चांगली साथ मिळत आहे. काही समाजकंटक अशा पद्धतीने महिला पदाधिकाऱ्यांना धमकावत आहेत. ही प्रगत समाजामध्ये चांगली गोष्ट नाही अशी प्रतिक्रिया काही व्यक्तींकडून होत आहे.