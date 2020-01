या दुर्गम गावांतील लोकंही आता म्हणणार, "हॅलो' 

वेल्हे (पुणे) : वेल्हे तालुक्‍यातील अतिदुर्गम मावळ परिसरातील अठरा गावे "रिचेबल' होणार आहेत. या भागात आतापर्यंत कोणत्याही कंपनीच्या मोबाईलला रेंज नाही. पण, आता खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, या परिसरात लवकरच "बीएसएनएल'चा मोबाईल मनोरा उभारण्यात येणार आहे. या परिसरात मनोरा बसविण्यासाठी आज जागेची पाहणी केली. या वेळी "बीएसएनएल'चे मंडल अभियंता मोबाईल एस. आर. दिनकर, ग्रामीण मंडल अभियंता के. व्ही. दाभाडे, आर. आर. व्हिवाळे, पुणे जिल्हा दूरसंचार समिती सदस्य प्रवीण शिंदे, माजी पंचायत समिती सदस्य संतोष दसवडकर, राष्ट्रवादीचे वेल्हे तालुका सामाजिक न्याय विभागाचे अध्यक्ष खंडू गायकवाड, राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष रमेश शिंदे, चंद्रकांत कांबळे आदी उपस्थित होते. प्रवीण शिंदे यांनी सांगितले की, लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी खासदार सुळे यांनी या परिसरात दौरा केला होता. त्या वेळी येथील ग्रामस्थांनी मोबाईल टॉवर बसविण्याची मागणी केली होती. या परिसरात पर्यटकांची नेहमीच वर्दळ असते. या ठिकाणी जंगलाचा भाग आहे. तसेच, विविध ठिकाणी अपघात होत असतात. तातडीचा संदेश देण्यासाठी या परिसरात कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे लोकसभा अधिवेशना वेळी खासदार सुळे यांनी केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री सुरेश धोत्रे यांची भेट घेऊन भोर, वेल्हे, मुळशी, पुरंदर तालुक्‍यातील ग्रामीण व डोंगराळ भागात "बीएसएसएनल'चे मोबाईल मनोरे बसविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार "बीएसएनएल'च्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी भोरडी परिसरात जागेची पाहणी केली. संतोष दसवडकर यांनी या मोबाईल मनोऱ्यासाठी स्वमालकीची जागा माफक दरात देण्याची तयारी दर्शविली आहे. जागा "बीएसएनएल'च्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पंधरा दिवसांच्या आत पूर्ण करून तीन महिन्यांत मनोरा उभा करण्याची सूचना दिली आहे. या गावांत मिळणार सेवा

या परिसरातील केळद, भोरडी, निगडे खुर्द, पिशवी, गुगळशी, पांगारी, माझगाव, कुंबळे, शेनवड, बालवड, गोपे, पासली, कोलंबी, वरोती, हारपुड, सिंगापूर, मोहरी, नाळवट, चांदवणे, गुहिणी, खुलशी, बार्शीमाळ, खोपडीवाडी, जाधववाडी, आदी गावांमध्ये "बीएसएनएल'ची मोबाईल सेवा उपलब्ध होणार आहे.



Web Title: Mobile services will be launched in villages in remote Velhe taluka