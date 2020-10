शैक्षणिक अडचणी दूर करण्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुरवले 'मोबाईल टॅब'

पुणे - कोरोनाच्या या कठीण काळात शिक्षणाच्या क्षेत्राने वेगळंच वळण घेतलं आहे. मोबाईल हातात घेऊ नकोस असे म्हणणारे पालक आता स्वतः मुलांना मोबाईल घेऊन बस असं सांगत आहेत. ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीमुळे खरं तर हे चित्र बदलले आहे. परंतु या शिक्षण प्रणालीचा मोठा फटका बसत आहे तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना. त्यांची ही अडचण दूर करण्याचा संकल्प मात्र पुण्यातील सोळा वर्षीय युवकांना केला आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी येऊ नये यासाठी 'विकास-आयफाय' उपक्रमांतर्गत साताऱ्यातील कवठे (मसूर) येथील श्री ज्योतिर्लिंग विद्यालयाला सुमारे 25 मोबाईल टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कॅम्प येथील 'बिशॉप्स ज्युनिअर कॉलेज'मधील इयत्ता अकरावीत शिकत असलेल्या अयान शेख व अर्णव बन्सल या युवकांनी हा आगळा वेगळा उपक्रम सुरू केला.

या उपक्रमाबाबत अयान म्हणाला, "कोरोनामुळे सध्या शाळा व महाविद्यालये बंद असून संपूर्ण अभ्यासक्रम हा ऑनलाईन माध्यमातून होत आहे. सर्व साधन उपकरणे उपलब्ध असल्यामुळे आम्हाला ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना कोणतीच अडचण कधी जाणवली नाही. परंतु वारंवार माध्यमातून एक गोष्ट कानावर पडायची ती म्हणजेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांबाबतची. कित्येक विद्यार्थी अपुऱ्या सुविधांमुळे या ऑनलाईन अभ्यासक्रमापासून वंचित राहू लागले आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग सुरळीत करण्याच्या अनुषंगाने 'विकास-आयफाय'ची कल्पना सुचली. याच्या माध्यमातून या गरजू विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी 'टॅब' देण्याचे ठरविले. यासाठी माझा मित्र अर्णव व इतर मित्र आणि नातेवाईकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे या 'मोबाईल टॅब'साठी आम्हाला दोन लाख 50 हजार रुपये जमा करता आले. तसेच या टॅबमूळे सध्या 35 हून अधिक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ मिळत आहे." "ही परिसरहीती कधी बदलणार याची माहिती नाही. पण त्यामुळे शिक्षण थांबू नये. तसेच शाळा व महाविद्यालये पूर्णपणे सुरू होईपर्यंत या विद्यार्थ्यांना नक्कीच या 'मोबाईल टॅब'चा लाभ मिळेल. सुविधांच्या अभावामुळे प्रतिभावान मुले विविध संधींपासून वंचित राहू नयेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहणार." असे अर्णव याने सांगितले.

'विकास-आयफाय'च्या या उपक्रमात अयान व अर्णव समवेत तनय बजाज, अदिती मेहता, सोहम चंद्रचूड व कृष्णा वायळ यांचा देखील सहभाग आहे.



