मंगळवेढ्याच्या आठवडा बाजारात मोबाईल चोरांचा सुळसुळाट दर सोमवारी लाखो रुपयांचे मोबाईल जातात चोरीला

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मंगळवेढा ः मंगळवेढ्यातील चोरच्या घटनांबाबत पोलिसांना निवेदन देताना सचिन डोराले, सचिन नागणे, क्रांती दत्तू, सोमनाथ बुरजे.
आठवडा बाजारात मोबाईल चोरांचा सुळसुळाट
मंगळवेढा, ता. ३ : मंगळवेढा शहरातील आठवडा बाजारात दर सोमवारी मोबाईल चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, चोरट्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. गर्दीचा फायदा घेत चोरटे नागरिकांच्या खिशातील तसेच हातातील मोबाईल लंपास करीत आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी विशेष लक्ष देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
शहरात दर सोमवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजारात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. याच गर्दीचा फायदा मोबाईल चोरांकडून घेतला जात आहे. दर सोमवारी लाखो रुपयांचे मोबाईल चोरीला जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. मात्र, या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
मोबाईल चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करावे, साध्या वेशातील पोलिसांची गस्त वाढवावी आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून चोरट्यांचा शोध घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आतापर्यंत चोरीला गेलेले मोबाईल शोधून नागरिकांना परत मिळवून द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.
या वेळी सचिन डोराले, सचिन नागणे, क्रांती दत्तू, सोमनाथ बुरजे, सतीश दत्तू, अमोल सातपुते, राजवीर हजारे, देवदत्त पवार, महेश नागणे, शंकर गोवे, ईश्वर नामदे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
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