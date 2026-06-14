Environment Protection: बेल्हेतील मॉडर्न इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांकडून ५०० सीडबॉल निर्मिती

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील मॉडर्न इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने वृक्षलागवडीसाठी जवळपास ५०० सीडबॉल तयार केले असून, पाऊस पडल्यानंतर त्याची परिसरातील वनविभागाच्या मोकळ्या जागेत तसेच विद्यार्थ्यांना घरी देऊन त्याची लागवड करण्यात येणार आहे..बेल्हे येथील मॉडर्न इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी या सीडबॉल निर्मितीसाठी, देशी वृक्षांच्या बीयांचा चिंच, कडुनिंब, करंज, जांभुळ, शेवगा, सीताफळ, आंबा आदींचा वापर केला. सीडबॉल निर्मितीसाठी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. सीडबॉल तयार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी घरून चाळून माती आणली. त्यात टाकण्यासाठी बिया आणल्या व शाळेच्या मैदानात सीडबॉल तयार केले. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त शाळेमध्ये 'पर्यावरण सप्ताह' आयोजित केला होता. .शालेय परिसरातील झाडांना पाणी देणे व खोडा सभोवतालचा परिसर स्वच्छ करणे, पर्यावरण संवर्धन विषयक चित्र काढणे व पोस्टर तयार करणे, पर्यावरण विषयी चित्रफीत दाखवणे, पथनाट्य सादर करणे, विद्यार्थ्यांची भाषणे तसेच तज्ञ पर्यावरण विषयी मार्गदर्शन, सीडबॉल तयार करणे, झाडे लावणे असे उपक्रम या निमित्ताने राबवण्यात आले. यावेळी संस्थेचे सीईओ शैलेश ढवळे, विश्वस्त दावला कणसे, प्राचार्य विद्या गाडगे, उपप्राचार्य के. पी.सिंग आदी उपस्थित होते. दरम्यान संस्थेचे संस्थापक सी.ए. सावकार गुंजाळ, अध्यक्ष गोपीनाथ शिंदे व संचालक मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.