Loni Kalbhor Moharram : लोणी काळभोरमध्ये मोहरम उत्सवात ‘या हुसेन’च्या जयघोषात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश

लोणी काळभोर : लोणी काळभोर येथे शुक्रवारी (ता. २६) मोहरम उत्सव अत्यंत श्रद्धा, भक्तिभाव आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. ‘या हुसेन... या हुसेन...’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला. पारंपरिक ताबूत मिरवणूक, सवाऱ्यांचा थरार, पंजा भेटीचा भावनिक सोहळा तसेच सरबत व प्रसाद वाटपातून धार्मिक सलोखा आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रेरणादायी दर्शन घडले.कुराण पठणानंतर सायंकाळी पाचच्या सुमारास वाद्यांच्या गजरात ताबूताची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीत सहभागी भाविकांसाठी मुस्लिम जमातीतर्फे सरबताचे वाटप करण्यात आले. लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यासमोर ताबूत आल्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीपकुमार पवार यांनी दर्शन घेऊन मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या. हसन आणि हुसेन यांच्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ साजरा होणारा मोहरम हा त्याग, श्रद्धा आणि मानवतेचा संदेश देणारा सण असल्याची भावना यावेळी मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केली..ठयंदाच्या मोहरमचे मानकरी कै. रहमानभाई इनामदार यांचे कुटुंब होते. नवव्या दिवशी आलमगीर जामा मस्जिदमध्ये ताबूताची विधिवत स्थापना करण्यात आली होती. आकर्षक फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाईमुळे ताबूताचे सौंदर्य खुलून दिसत होते. मिरवणुकीदरम्यान मुस्लिम तरुणांनी पारंपरिक ‘झुल पुकार’ काठी नृत्य सादर करत धार्मिक नारेबाजी केली. त्यानंतर मिरवणूक लोणी स्टेशन मार्गे एमआयटी परिसरात पोहोचली. अखेरीस मुळा-मुठा नदीत धार्मिक विधी आणि सामूहिक प्रार्थना करून ताबूताचे विसर्जन करण्यात आले. विसर्जनानंतर उपस्थितांना प्रसाद म्हणून मिठाईचे वाटप करण्यात आले..मोहरम उत्सव यशस्वी करण्यासाठी आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्टचे अध्यक्ष फयाजभाई इनामदार यांच्यासह रशीद इनामदार, बाबूलाल इनामदार, शेरखान इनामदार, वसीम इनामदार, शफी इनामदार, आदम इनामदार, जमीर इनामदार, बाबाजान इनामदार, अस्लम अत्तार, पिंटू इनामदार आणि मुस्लिम तरुणांनी विशेष परिश्रम घेतले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोणी काळभोर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. संपूर्ण उत्सव शांततेत, शिस्तबद्ध वातावरणात आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश देत संपन्न झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.