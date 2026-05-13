वाचू आनंदे

मोहीम मैत्री
लहान आणि ‘टीनएजर’ वयातील मैत्रीची मजा वेगळीच असते. मित्रांबरोबर भरपूर गप्पा मारायच्या, खेळायचे, धांगडधिंगाही करायचा... आणि हो! अभ्यासातही एकमेकांना प्रोत्साहन द्यायचे. अशा एका मित्रांच्या छान ग्रुपची गोष्ट आहे- ‘मोहीम मैत्री’ या पुस्तकात. सदानंद भणगे यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे, तर ‘लाडोबा प्रकाशना’ने ते प्रकाशित केले आहे. ही एक ‘बाल-कादंबरी’ आहे. आपला एखादा मित्र जेव्हा अडचणीत असतो, तेव्ह आपल्याला त्याची काळजी वाटते. तशीच काळजी या कादंबरीतील मित्रांनाही वाटते. ते एकत्र येऊन त्या मित्राला मदत करण्याचे सर्व प्रयत्न करतात, असा या गोष्टीचा गाभा आहे. ‘माणुसकी जपा’ किंवा ‘चांगुलपणा हाच दागिना’ असे सुविचार आपण ऐकलेले असतात. या गोष्टीत मात्र लहान मुले माणुसकी कशी दाखवतात आणि त्यांचे पालकही त्यांना कसे मदत करतात, हे दाखवले आहे. हे वाचताना कधी आपल्याला हसू येते, तर कधी आपण भावनाप्रधान होतो. विचारप्रवण करणाऱ्या या छोट्याशा कादंबरीची भाषा सोपी आहे. तुम्ही नेहमी मराठी वाचत नसाल, तरीही तुम्हाला ती सहज समजेल. तुम्ही हे पुस्तक जरूर वाचा आणि त्याची गोष्ट मित्रमैत्रिणी आणि आई-बाबांनाही सांगा.
