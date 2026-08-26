पुणे

महिला क्रिकेट स्पर्धा २

महिला क्रिकेट स्पर्धा २
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फोटो ः मोहिनी कुलकर्णी

मोहिनी कुलकर्णीची अर्धशतकी खेळी

पुणे, ता. २६ ः इकोल स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन आयोजित ‘इकोल रिक्रीएशन एक्सलन्स करंडक‌’ एकोणीस वर्षांखालील महिला गट साखळी क्रिकेट स्पर्धेत मोहिनी कुलकर्णीच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर लेडी लेजंड संघाने फिनिक्स वूमन संघाचा नऊ धावांनी पराभव केला.
वाघोली येथील राजगड स्पोर्ट्‌स क्लबच्या मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करताना लेडी लेजंड संघाने सात बाद १८० धावा केल्या. या वेळी मोहिनी कुलकर्णीने नऊ चौकारांसह ५३ धावांची खेळी केली. तिला स्वरा आव्हाळेने सुरेख साथ दिली. या जोडीने दुसऱ्या विकेटसाठी ६९ चेंडूंत ८४ धावांची भागीदारी केली. प्रेरणा देशमुखने दोन गडी बाद केले. प्रत्युत्तर देताना फिनिक्स वूमन संघाला ८ बाद १७१ धावा करता आल्या. या वेळी प्रेरणा देशमुख, शांभवी इंगळेने केलेली खेळी अपुरी पडली. ‘सामन्याचा मानकरी’ हा मान मोहिनी कुलकर्णीने पटकाविला. संक्षिप्त धावफलक ः
लेडी लेजंड संघ - (३० षटकांत) ७ बाद १८० मोहिनी कुलकर्णी ५३, स्वरा आव्हाळे २१, प्रेरणा देशमुख २-१९) विजयी विरुद्ध फिनिक्स वूमन संघ - (३० षटकांत) ८ बाद १७१ (प्रेरणा देशमुख ३४, शांभवी इंगळे ३१, परीनाझ दुभाष २४, स्वाती काळभोर २-२२, गौरी तापकीर २-२४).
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