MPSC Success : दगड फोडणाऱ्याची मुलगी झाली अधिकारी! लोणीच्या मोहिनीची महसूल सहाय्यकपदावर झेप; तिचा संघर्ष वाचून डोळ्यात येईल पाणी

पारगाव (पुणे) : लोणी (ता. आंबेगाव) येथील बांधकाम मजुराची मुलगी मोहिनी मारुती सुरवसे हिची (Mohini Suravase Success) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महसूल सहाय्यकपदी निवड झाली आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीने मिळवलेल्या या यशाचे परिसरात कौतुक होत आहे..येथील मारुती आणि सुरेखा सुरवसे हे दांपत्य गेल्या ३० वर्षांपासून खडी फोडण्याचे व मजुरीचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे. स्वतःची जागा नसल्याने हे कुटुंब भाड्याच्या खोलीत राहते. अशा परिस्थितीत मोहिनीने जिद्दीने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला. तिने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण लोणीत, तर पदवीचे शिक्षण राजगुरुनगर येथील हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयातून पूर्ण केले. सन २०२४ च्या महसूल सहाय्यक परीक्षेच्या निकालात तिने बाजी मारली..मोहिनीच्या यशासोबतच तिच्या भावंडांचा संघर्षही प्रेरणादायी आहे. तिचा भाऊ करण पोस्टमास्तर म्हणून काम करत शिक्षण घेत आहे, तर बहीण पायल दररोज सहा तासांचा प्रवास करून पुण्याला अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यासाठी जाते. मोहिनीच्या या यशाबद्दल महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ. कैलास गायकवाड, चेतन लोखंडे आणि पंचायत समिती सदस्य अंकिता वाळुंज यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे.