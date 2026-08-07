पुणे

शिरापूर योजनेअंतर्गत तलाव भरून घ्या :आ.सुभाष देशमुख

शिरापूर योजनेअंतर्गत तलाव भरून घ्या :आ.सुभाष देशमुख
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वडाळा (ता. उ. सोलापूर) : मोहितेवाडी पंपगृहाची पाहणी करताना आमदार सुभाष देशमुख, जि.प.चे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे आदी.
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आ. सुभाष देशमुखांकडून
मोहितेवाडी पंपगृहाची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
वडाळा, ता. ७ : उत्तर सोलापूर तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असून, सध्या शिरापूर उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेतीसाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुभाष देशमुख आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे यांनी मोहितेवाडी येथील टप्पा क्रमांक २ च्या पंपगृहाला भेट देऊन पाहणी केली.
यावेळी शिरापूर उपसा सिंचन योजनेच्या कामाची माहिती कार्यकारी अभियंता मकरंद म्याकाल यांनी दिली. आमदार सुभाष देशमुख यांनी शिरापूर उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच तालुक्यातील विविध तलावांमध्ये पाणी सोडण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तयार करून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यासाठी निधी देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाण्याची मागणी वाढली असल्याने रानमसले, वडाळा, नान्नज, कळमण व कौठाळी परिसरातील तलाव भरून पाणी सोडण्याच्या सूचना उपसा सिंचन उपविभाग क्रमांक १६ चे अभियंता सुभाष देवकते यांना त्यांनी दिल्या.
यावेळी माजी सभापती संभाजी भडकुंबे, माजी उपसभापती जितेंद्र शीलवंत, मनोज साठे, दीपक अंधारे, नंदकुमार गवळी, शहाजी गोफणे, रानमसलेचे सरपंच मनोज क्षीरसागर, उपसरपंच रमेश सुतार, भैरवनाथ हावळे, अकोलेकटीचे उपसरपंच सर्जेराव पाटील, विशाल जाधव, मार्डीचे बाबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.

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