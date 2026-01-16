मोहोळ नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष पदी भाजपचे दत्ता खवळे यांची निवड
MOH26B03179
मोहोळ : भाजपचे नगरसेवक दत्ता खवळे यांची उपनगराध्यक्षपदी निवड घोषित होताच त्यांना उचलून घेत गुलालाची उधळण करताना कार्यकर्ते.
---
मोहोळच्या उपनगराध्यक्षपदी
भाजपच्या दत्ता खवळेंची निवड
‘स्वीकृत’पदी भाजपचे क्षीरसागर, शिवसेनेचे देशमुख
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. १६ : बहुचर्चित मोहोळ नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे दत्ता खवळे यांची निवड झाली आहे. तर स्वीकृत नगरसेवकपदी भाजपचे सुशील क्षीरसागर व शिवसेनेचे दौलतराव देशमुख यांची निवड करण्यात आली.
मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर उपनगराध्यक्ष पदाची चर्चा होती. अनेक इच्छुक कार्यकर्त्यांनी या उपनगराध्यक्ष पदासाठी आपापल्या नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली होती. उपनगराध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवारीबाबत शुक्रवारी (ता. १६) भाजपची बैठक मोहोळ येथे पार पडली. त्यात दत्ता खवळे यांचे नाव निश्चित करण्यात आले होते. तर शिवसेनेकडून नगरसेवक लखन कोळी यांचे नाव निश्चित झाले होते. लखन कोळी व दत्ता खवळे या दोन्ही नगरसेवकांनी उपनगराध्यक्ष पदासाठी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजपच्या नगरसेवकांना अगोदरच व्हीप बजावण्यात आला होता. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून एकमेव निवडून आलेल्या नगरसेविका स्वप्नाली जाधव यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला, त्यामुळे शिवसेनेचे नगराध्यक्षासह संख्याबळ १० झाले तर भाजपचे ११ नगरसेवक यापूर्वीच निवडून आले आहेत. दरम्यान, या निवडणूक प्रक्रियेसाठी हात उंचावून मतदान घेण्यात आले. त्यात भाजपचे दत्ता खवळे यांना ११ मते पडली तर शिवसेनेचे लखन कोळी यांना १० मते पडली. त्यामुळे एका मताने भाजपचे दत्ता खवळे यांना विजयी घोषित करण्यात आले. उपनगराध्यक्ष खवळे यांची निवड घोषित होताच नगरपरिषद कार्यालयासमोर गुलालाची उधळण करीत फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. यावेळी नगराध्यक्षा सिद्धी वस्त्रे, मुख्याधिकारी डॉ. योगेश डोके, रणजित कांबळे यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.