मोहोळ तालुक्यातील 72 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे वेध,फ्रेबुवारी अखेर संपणार मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. २९ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकापाठोपाठ आता फेब्रुवारीअखेर मुदत संपणाऱ्या मोहोळ तालुक्यातील ७२ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेध लागले आहेत. या निवडणुका कधी होणार, याचा निश्चित कालावधी नाही. त्यामुळे या सर्व ७२ ग्रामपंचायतीवर पुन्हा प्रशासक येणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक म्हटले की गाव पातळीवर मोठी चुरस असते. मोठे राजकारण ही असते. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना सोन्याचे दिवस आले आहेत. गावच्या विकासाचे निर्णय ग्रामपंचायतीला घेण्याचे अधिकार प्रशासनाने बहाल केले आहेत. केंद्रातून विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर येत आहे. दरम्यान निवडणुकीची चाहुल लागल्याने गाव पातळीवरील आघाड्या, पार्ट्या, समित्या स्थापन होऊ लागल्या आहेत.
- ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका वेळेतच झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे गावचा विकास खुंटतो. ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे त्या ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांचेच प्रशासकीय मंडळ नेमून त्यांना कामकाजाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आम्ही निवडणूक आयोग व शासनाकडे केली आहे.
- अॅड. विकास जाधव, सचिव, सरपंच परिषद महाराष्ट्र राज्य
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती
घाटणे, वडवळ, तेलंगवाडी, सावळेश्वर, भोयरे, आष्टे, नरखेड, आढेगाव, पापरी, विरवडे बुद्रूक, रामहिंगणी, शेटफळ, सिद्धेवाडी, आष्टी, येवती, देवडी, चिखली, वडाचीवाडी, हिवरे, टाकळी सिकंदर, वरकुटे, कातेवाडी, शेजबाभूळगाव, सय्यद वरवडे, नजीक पिंपरी, कुरुल, सौंदणे, तांबोळे, पेनूर, खंडाळी, पोखरापूर, खवणी, पाटकुल, शिरापूर मो, लांबोटी, अर्जुनसोंड, भांबेवाडी, विरवडे खुर्द, मुंढेवाडी, पोफळी, चिंचोली काटी, कोळेगाव, बिटले, गलंदवाडी/पासलेवाडी, वाळूज, मनगोळी, भैरववाडी, यल्लमवाडी, देगाव, मसले चौधरी, बोपले, एकुरके, वाघोली/वाघोलीवाडी, मिरी, वटवटे, घोडेश्वर, येणकी, कोथाळे, अंकोली, औंढी, कामती खुर्द, परमेश्वर पिंपरी, ढोकबाभूळगाव, शिरापूर सो, दादपूर, कोरवली, हराळवाडी, जामगाव बुद्रूक, शिंगोली/तरडगाव, पिरटाकळी, नांदगाव, हिंगणी निपाणी, इंचगाव.
