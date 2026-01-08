Mokhada Agriculture: आंबा-काजु मोहोरावर अवकळीचे संकट; ढगाळ वातावरणाने मोखाड्यात फळबागायतदार धास्तावले!

मोखाडा : खरीप हंगामानंतर शेतकरी आणि फळबागयतदारांना, आंबा आणि काजु च्या पिकांच्या आर्थिक आधाराची अपेक्षा असते. त्यासाठी फळबागयतदार त्यांची निगा राखत असतात. आता आंबा आणि काजु मोहोरले आहेत. मात्र, सातत्याने ढगाळ वातावरण होत असल्याने, मोहोर जळुन आणि अवकाळी पावसाच्या वातावरणाने गळून जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे फळबागयतदार चिंतेत पडले आहेत. .मोखाड्यात खरीप हंगामाचे पीक हेच एकमेव ऊत्पन्नाचे साधन आहे. त्याच्या जोडीला काही शेतकऱ्यांनी आर्थिक ऊत्पन्नासाठी आंबा आणि काजु ची लागवड केली आहे. तालुक्यात 2. हजार 160. शेतकऱ्यांनी 559 : 50. हेक्टर क्षेत्रात आंबा तर 451 : 40 हेक्टर क्षेत्रात 2. हजार 36. शेतकऱ्यांनी काजुंची लागवड केलेली आहे. खरीपाचे ऊत्पन्न पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फळबागेच्या ऊत्पन्नाची अपेक्षा लागलेली असते..बळीराजासाठी जगण्यापेक्षा मरण बरं! विदर्भात ४ हजार शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन, धक्कादायक आकडेवारी समोर, सरकार कधी गंभीर होणार? .यंदा पावसाळा लांबल्याने तसेच अवकळी पावसामुळे यंदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर हातचे पीक गेले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शासनाकडून नुकसानीची काही अंशी आर्थिक मदत मिळाल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता शेतकऱ्यांना आंबा, काजुच्या ऊत्पन्नाची आस लागली आहे. आंबा, काजु मोहोरले आहेत. त्यामुळे यंदा भरघोस पीकाची शेतकऱ्यांना आशा आहे. मात्र, दररोज च्या ढगाळ वातावरणाने मोहोर जळुन तसेच जोराचा वारा व अवकळी पावसाच्या वातावरणामुळे गळून जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी व फळबागयतदार धास्तावले आहेत. दरम्यान, आंबा मोहोर वाचवण्यासाठी कृषी तज्ञ आणि कृषी विभाग, समाजमाध्यमातुन माहीती देत आहेत..गत हंगामात अवकळी पावसामुळे बहरलेला आंबा फळ खाली गळून पडले. त्यानंतर खरीप हंगामाच्या पीकाचे पाऊस लांबल्याने व अवकळी पावसाने मोठे नुकसान झाले. दोन्ही पीके शेतकऱ्यांच्या हातुन गेली. त्याची काही अंशी सरकारने भरपाई दिली. यंदा आंबा व काजु चा मोहोर जोमाने बहरू लागले आहेत. मात्र, ढगाळ वातावरण आणि अवकळी पावसाची त्यावर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आम्ही धास्तावलो आहे. त्यातुनही फळ बचावले तर शेतकरी सूखावेल.दिलीप गाटे, आंबा बागायतदार शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.