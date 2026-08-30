मोळाचा ओढा परिसरात वाहतुक नियमन

मोळाचा ओढा परिसरात वाहनांवर कारवाई
सातारा, ता. ३० : सातारा शहराचे प्रवेशद्वार असणाऱ्या मोळाचा ओढा परिसरातील बेशिस्त वाहतुकीला तसेच अस्ताव्यस्त वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी सातारा तालुका पोलिसांच्या वतीने पथक तैनात करण्यात आले आहे. पथकाने ४० हून अधिक वाहनांवर कारवाई करत दंड वसूल केला.
मोळाचा ओढा चौकातून दररोज हजारो वाहनांची ये-जा सुरू असते. याचठिकाणी बांधकाम व्यवसायाशी निगडित साहित्य विक्रीची दुकानेही असून, याठिकाणी माल नेण्या-आणण्यासाठीची मोठी वाहने आलेली असतात. ही वाहने रस्त्याकडेला कोणत्याही सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी न करता उभी केलेली असतात. यामुळे तसेच बेशिस्त वाहनधारकांमुळे याठिकाणी अपघाताचा मोठा धोका दररोज निर्माण होत असतो. हा धोका टाळण्यासाठी सातारा तालुका पोलिसांच्या वतीने मोळाचा ओढा चौकात कर्मचारी नेमण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
या पथकाने बेशिस्त वाहनचालक, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे चालक, काळ्या फिल्मिंग असणारी वाहने तसेच इतरांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या पथकाने नुकतीच सुमारे ४० हून अधिक वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली. या कारवाईचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे. याठिकाणी कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमल्यास वाहतुकीचे नियमन योग्य प्रकारे होईल, असे या परिसरातील नागरिकांचे, व्यापाऱ्यांचे मत आहे. मोळाचा ओढा परिसरातील वाहतुकीस शिस्त लागावी, तसेच नागरिक, वाहनचालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत या परिसरावर सातारा तालुका पोलिसांकडून जास्तीचे लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहिती सातारा तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी या कारवाईच्या निमित्ताने दिली.
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