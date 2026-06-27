Khadakwasala News : तो आला... पण धो-धो बरसलाच नाही!

खडकवासला - खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात शनिवारी दुपारी काळे ढग दाटून आल्याने जोरदार पावसाची आशा निर्माण झाली होती. काही काळ वातावरणात गारवा निर्माण झाला, मात्र अपेक्षित मुसळधार पावसाऐवजी अवघ्या १० ते १५ मिनिटांच्या हलक्या सरी कोसळून पावसाने पुन्हा एकदा हुलकावणी दिली. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात कोणतीही लक्षणीय वाढ झाली नाही. शेतकरी, नागरिक आणि जलसंपदा विभागाच्या नजरा आता दमदार पावसाकडे लागल्या आहेत..या अल्प पावसामुळे जमिनीला आवश्यक ओलावा मिळालाच नाही. माती फारशी भिजली नसून पडलेले पाणी बहुतांश ठिकाणी रस्त्यावरून वाहून गेले. परिणामी पाणलोट क्षेत्रातून धरणांकडे येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेत कोणतीही भर पडलेली नाही.दरम्यान, खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणांमध्ये मिळून सध्या केवळ ३.७३ टीएमसी (१२.८० टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा १३.१६ टीएमसी (४५.१३ टक्के) होता. त्यामुळे यंदाचा साठा गतवर्षीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याचे चित्र कायम आहे..एक जूनपासून आजपर्यंत खडकवासला धरण क्षेत्रात ८३ मिलिमीटर, पानशेतमध्ये ७५ मिलिमीटर, वरसगावमध्ये ७१ मिलिमीटर तर टेमघरमध्ये ६९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या खडकवासला धरणात ०.३२ टीएमसी (१६.३८ टक्के), पानशेतमध्ये १.८९ टीएमसी (१७.७७ टक्के), वरसगावमध्ये १.५२ टीएमसी (११.८३ टक्के) पाणीसाठा असून टेमघरमध्ये अद्याप उपयुक्त पाणीसाठा जमा झालेला नाही..जून महिना संपण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना धरण क्षेत्रात अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने पुणे शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. जोरदार आणि सलग पावसाशिवाय धरणसाठ्यात अपेक्षित वाढ होणे कठीण असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.