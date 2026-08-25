पश्चिम विदर्भात पावसाची ओढ
खरीप पिके संकटात; २५ दिवसांपासून पावसाची उघाड
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला : पश्चिम विदर्भात पावसाची ओढ वाढत चालल्याने खरीप हंगामावर संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांत ३० जुलैला सार्वत्रिक स्वरूपाचा दमदार पाऊस झाला होता. त्यानंतर पावसाने दिलेली उघाड अद्यापही कायम आहे. जवळपास २५ दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून या भागात पाऊस नसल्याने फुल-शेंगावस्थेतील सोयाबीनसह कपाशी, मूग, उडीद, तूर व इतर खरीप पिकांना पावसाची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
पावसाची दीर्घ उघाड कायम राहिल्यास फुल-शेंगावस्थेतील सोयाबीनच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कपाशी, मूग, उडीद, तूर तसेच अन्य खरीप पिकांनाही सध्या पावसाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष आता पावसाच्या पुनरागमनाकडे लागले आहे. हवामान खात्याकडून पावसाबाबत वारंवार सूचना येत असल्या तरी पुरेसा पाऊस होत नसल्याने चिंता मिटलेली नाही.
अकोल्यात ६९.२ टक्केच पाऊस
अकोला जिल्ह्यात अकोट तालुक्यात ८२.८ टक्के, तेल्हारा ९३.९ टक्के, बाळापूर ६४, पातूर ६०.३, बार्शीटाकळी ६४.६ आणि मूर्तिजापूर येथे ७४.९ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्याची सरासरी ५३३.९ मिलिमीटर असून प्रत्यक्षात ३६९.६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात सरासरीच्या ६९.२ टक्के पाऊस झाला आहे.
वाशीममध्ये ७२.७ टक्के पाऊस
वाशीम तालुक्यात ७०.७ टक्के, रिसोड ७४.९, मालेगाव ८७.१, मंगरूळपीर ६९.७, मानोरा ८५.४ आणि कारंजा येथे ५७.८ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी ६०० मिलिमीटर पाऊस होत असतो. या वर्षी प्रत्यक्षात ४३६.४ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, तो सरासरीच्या ७२.७ टक्के आहे. सुमारे २८ टक्के पाऊस कमी झालेला आहे.
बुलडाण्यात ८६.७ टक्के पाऊस
बुलडाणा जिल्ह्यात जळगाव जामोद येथे ११३.२ टक्के, संग्रामपूर ७२.८ टक्के, चिखली ७६.२, बुलडाणा ८४.२, देऊळगावराजा ८९, मेहकर ८५.९, सिंदखेडराजा ८५, लोणार ७३.१, खामगाव ८०.१, शेगाव ९९.९, मलकापूर ८५.२, मोताळा ९६.४ आणि नांदुरा येथे १०४.७ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात सरासरी ४९८.८ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष ४३२.३ मिलिमिटर पाऊस झाला असून, त्याची टक्केवारी ८६.७ टक्के आहे.
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