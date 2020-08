टेमघर 92 टक्के भरलं; खडकवासला प्रकल्पात 28.83 टीएमसी पाणीसाठा

पुणे : खडकवासला प्रकल्पात 28.83 टीएमसी पाणीसाठा झाला असून, धरणातून रविवारी (ता.30) रात्री अकरा वाजल्यापासून खडकवासला धरणातून 11 हजार 704 क्‍युसेकने मुठा नदीत विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. पानशेत धरणातून एक हजार 980 क्‍युसेक आणि वरसगाव धरणातून दोन हजार 665 क्‍युसेकने विसर्ग सुरू आहे. भाटघर, नीरा देवघर, वीर, मुळशी, कळमोडी, आंद्रा आणि नाझरे ही धरणे पूर्ण भरली आहेत. टेमघर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये रविवारी दिवसभरात 15 मिलिमीटर पाऊस झाला. वरसगाव 9 मिमी, पानशेत 8 मिमी आणि खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 4 मिमी पाऊस झाला. खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा टीएमसीमध्ये, कंसात टक्केवारी :

टेमघर - 3.39 (91.53)

वरसगाव - 12.82 (100)

पानशेत - 10.65 (100)

खडकवासला - 1.97 (100) - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam)

Web Title: More than 28 TMC water storage in Khadakwasla project