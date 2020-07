पुण्यात आज तब्बल 55 रुग्णांचा मृत्यू

पुणे - पुणे शहर व जिल्ह्यात आज दिवसभरात दोन हजार 403 नवे कोरोनारुग्ण आढळून आले आहेत. कालच्या तुलनेत आज दिवसभरातील एकूण कोरोना रुग्णांत 198 ने घट झाली आहे. मात्र आज मृत्यूच्या संख्येने उच्चांक केला आहे. आज तब्बल 55 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आजच्या एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील 1 हजार 452 रुग्णांचा समावेश आहे. आज नोंदल्या गेलेल्या रुग्णांमध्ये पुणे शहरापाठोपाठ पिंपरी-चिंचवडमधील 560, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील 295 आणि नगरपालिका व कॅंटोन्मेंट बोर्डातील मिळून 96 नव्या रुग्णांचा समावेश आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील एकूण रुग्णांची संख्या आता 56 हजार 416 झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मृतांमध्ये पुणे शहरातील 1 हजार 70, पिंपरी चिंचवडमधील 250 आणि ग्रामीण भागातील (नगरपालिका, कॅंटोन्मेंट बोर्डासह) 118 जणांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात आजअखेरपर्यंत एकूण 1 हजार 442 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. शहरात 238 ने रुग्ण संख्या घटली

दरम्यान, कालच्या तुलनेत आज पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील दिवसभराच्या रुग्ण संख्येत आज घट झाली असून ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या मात्र वाढली आहे. पुणे शहरात आज 238 व पिंपरी-चिंचवडमध्ये 97 रुग्णांची घट झाली आहे. याउलट ग्रामीण भागातील रुग्णांमध्ये मात्र 124 ने कॅंटोन्मेंट बोर्डातील रुग्णांमध्ये 13 ने वाढ झाली आहे.

