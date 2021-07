पुणे : ग्रामीण भागात निम्म्याहून अधिक सक्रिय कोरोना रुग्ण

By

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील (Pune District) सध्याच्या एकूण सक्रिय कोरोना रुग्णांपैकी (Corona Patient) निम्म्याहून अधिक कोरोना रुग्ण हे फक्त ग्रामीण भागातील (Rural Area) आहेत. सद्यःस्थितीत एकूण रुग्णांपैकी ५ हजार १८१ सक्रिय रुग्ण हे फक्त जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात आहेत. रुग्णांचे हे प्रमाण ५५.५५ टक्के इतके आहे. याउलट पुणे शहरातील सक्रिय कोरोना रुग्णांचे प्रमाण हे केवळ २७.३२ टक्के इतके आहे. जिल्हा आरोग्य विभागाने मंगळवारी (ता.२७) प्रसिद्ध केलेल्या कोरोना रुग्ण अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. (More than Half Active Corona Patients in Rural Pune)

सद्यःस्थितीत पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर, जिल्हा परिषद, १४ नगरपालिका आणि तीन कॅंटोन्मेंट बोर्डात मिळून एकूण ९ हजार ३२६ सक्रिय (ॲक्टिव्ह) कोरोना रुग्ण आहेत. एकूण रुग्णांपैकी ५ हजार ४ रुग्णांवर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरु आहेत. उर्वरित ४ हजार ३२२ रुग्ण हे गृहविलगीकरणात आहेत. सध्या पुणे शहरात एकूण २ हजार ५४८ सक्रिय रुग्ण आहेत. यापैकी ९२० जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून उर्वरित १ हजार ६२८ जण गृहविलगीकरणात आहेत. जिल्ह्यातील एकूण सक्रिय रुग्णांच्या प्रमाणात शहरातील एकूण सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण हे २७.३२ टक्के इतके आहे.

सध्या पिंपरी चिंचवडमध्ये ७९६ (८.५३ टक्के), जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात ५ हजार १८१ (५५.५५ टक्के), नगरपालिका क्षेत्रात ७१२ (७.६३ टक्के) आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात ८९ (फक्त ०.९५ टक्के) इतके सक्रिय कोरोना रुग्ण आहेत.