पुणे

मयुरेश्वर विद्यालयाचे शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश

मोरगाव, ता. २० : येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या श्री मयुरेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील इयत्ता पाचवीतील १७ तर आठवीतील ७ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवले.
या यशस्वी विद्यार्थ्यांचे शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच मोरगावकर ग्रामस्थांच्या वतीने कौतुक करण्यात आले आहे. इयत्ता पाचवीतील स्वरा नेवसे, शुभ्रा जाधव, श्रेयस यादव, शुभंकर बेलसरे, श्रीराज भापकर, सृष्टी सुद्रिक, कार्तिक शिवतारे, पंकजा खैरे, धनश्री भोसले, मृणाल तावरे, शौनक सुमंत, आरोही सस्ते, साक्षी नेवसे, स्वराज निगडे, यशराज खोमणे, दूर्वा ढोले, सिद्धांत लडकत हे विद्यार्थी यशस्वी झाले. तर, इयत्ता आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत सई खैरे, आरुषी नवले, श्रेया यादव, हिंदवी खैरे, आराध्या खैरे, समीक्षा तावरे, तनिष भापकर हे विद्यार्थी पात्र ठरले. विद्यालयाचे मुख्याध्यापक अर्जुन कोकरे, स्थानिक शाळा समितीचे सदस्य व पालक यांच्याकडून यशस्वी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांचे कौतुक होत आहे.

