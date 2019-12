बारामतीत एनडीडीबी उभारणार देशातील पहिला मुरघास पायलट प्रकल्प

माळेगाव (पुणे) : राज्यातील दुष्काळी स्थितीत जनावरासाठी शाश्वत व योग्य मोबदल्यात चारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) या संस्थेने नॅशनल डेअरी प्लॅन 1 अंतर्गत देशात पहिला व्यावसायिक मुरघास पायलट प्रकल्प बारामती सहकारी दूध संघाला मंजूर केला. त्यानुसार, हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर संघाशी संलग्न असलेल्या काटेवाडी येथील शारदा सहकारी दूध उत्पादक संस्थेला शंभर टक्के अनुदानावर दिलेला आहे, अशी माहिती बारामती संघाचे अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिली. काटेवाडी (ता. बारामती) येथील शारदा सहकारी दूध संस्थेला शंभर टक्के अनुदानावर मिळालेल्या या प्रकल्पाचे उद्घघाटन बारामती संघाचे अध्यक्ष संदीप जगताप, काटेवाडीचे सरपंच विद्याधर काटे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी जगताप बोलत होते. या वेळी छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे, संघाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र रायकर, संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन ढोपे, संचालक प्रकाश तावरे, अप्पासाहेब शेळके, तानाजी खोमणे, विठ्ठल काळे, संजयराव देवकाते, प्रकाशराव काटे, माजी संचालक एकनाथ काटे, राहुल घुले, संजय शेळके, अनिल काटे, शीतल काटे, उपमहाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) राजेंद्र शिर्के, पशुखाद्य विभागाचे मॅनेजर कैलास भुजबळ, नंदन डेअरी प्रमुख संदीप भापकर, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. काळे, डॉ. सूर्यवंशी, डॉ. मोरे उपस्थित होते. प्रास्ताविक वैरण विकास अधिकारी प्रतीक जगताप यांनी केले. शारदा डेअरीचे अध्यक्ष महादेव कचरे यांनी आभार मानले.



एनडीडीबी या संस्थेने मुरघास प्रकल्पासाठी सुमारे 18 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाला, तर तो देशभर राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांकरिता चांगल्या प्रतीचा चारा योग्य मोबदल्यात मिळणार असून दूध उत्पादनात वाढ होणार आहे. ज्या दूध उत्पादकांना जमीन नसेल, अशा मजुरांना पशुधनाचे चांगले संगोपन करता येणार आहे.

- संदीप जगताप, अध्यक्ष बारामती दूध संघ

