पुणे

Pimpri: ढासळणाऱ्या कचऱ्याने बचावात अडथळे ; मोशीतील दुर्घटनाग्रस्त इमारत मोकळी करण्याला प्राधान्य; पथकाची हतबलता

NDRF Continues Rescue Operation at Moshi Dump Site: ढासळणाऱ्या कचऱ्यामुळे एनडीआरएफच्या बचावकार्यात अडथळे येत असून दुर्घटनाग्रस्त इमारत सुरक्षित करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
Pimpri

Pimpri

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना घडून शुक्रवारी सायंकाळी ५० तासांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला. आठ कामगार इमारतीमध्ये अडकले आहेत. बचावासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांचे कुटुंबीय आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, मोकळ्या केलेल्या भागात अतिदाबामुळे कचरा इमारतीकडे सरकत आहे, पुन्हा तो बाजूला करावा लागत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) जवानांना इमारतीमध्ये जाण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सर्वच हतबल झाल्याचे चित्र शुक्रवारी (ता.१०) दुपारी दिसून आले.

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