Pimpri: ढासळणाऱ्या कचऱ्याने बचावात अडथळे ; मोशीतील दुर्घटनाग्रस्त इमारत मोकळी करण्याला प्राधान्य; पथकाची हतबलता

पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना घडून शुक्रवारी सायंकाळी ५० तासांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला. आठ कामगार इमारतीमध्ये अडकले आहेत. बचावासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांचे कुटुंबीय आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, मोकळ्या केलेल्या भागात अतिदाबामुळे कचरा इमारतीकडे सरकत आहे, पुन्हा तो बाजूला करावा लागत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) जवानांना इमारतीमध्ये जाण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सर्वच हतबल झाल्याचे चित्र शुक्रवारी (ता.१०) दुपारी दिसून आले. .पिंपरी चिंचवड शहरातून गोळा होणारा कचरा मोशी येथील खाणींच्या परिसरात टाकला जात आहे. त्यासाठी १९९१ पासून कचरा डेपो अस्तित्वात आहे. मात्र, गेल्या पस्तीस वर्षांत शहराचा झालेला विस्तार, वाढलेली बांधकामे व लोकसंख्येमुळे कचरा निर्मितीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे मोशी डेपोमध्ये कचऱ्याचा डोंगर उभा राहिला आहे..या जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग सुरू आहे. त्याचे दोन टप्पे केले आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्णत्वाकडे असून दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू होणार होते. त्याची निविदा प्रक्रियाही झाली आहे. पण, त्यापूर्वीच बुधवारी (ता.८) कचऱ्याचा डोंगर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या आवारातील इमारतीवर ढासळला. आणि त्याखाली २३ जण अडकले..Pune: मोशीत बचाव कार्यासाठी अत्याधुनिक यंत्राची मदत; ‘एनडीआरएफ’कडून शर्थीचे प्रयत्न; आठ जणांचा शोध सुरू.त्यातील आठ जणांशी शुक्रवारी (ता. १०) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत संपर्क झालेला नव्हता. त्यांच्या बचावाचे काम ‘एनडीआरएफ’ आणि महापालिका अग्निशामक दलाचे जवान करत आहेत. २०२३ पासून गोळा होणाऱ्या सुक्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती केली जात आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून प्रकल्प बंद आहे. याच प्रकल्पाच्या विविध विभागांत काम करणारे कामगार दुर्घटनाग्रस्त इमारतीत अडकले आहेत..आपत्तिग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यास प्राधान्य...कचरा डेपोच्या प्रवेशद्वारावर शुक्रवारी मोठी गर्दी होती. पोलिस बंदोबस्तही होता. दुर्घटनाग्रस्त इमारतीजवळ नातेवाईक थांबले आहेत. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची पाहणी करून आपत्ती निवारण व्यवस्था आणि बचावकार्याचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ‘‘जेसीबी व पोकलेनच्या माध्यमातून कचरा हटविण्याचे काम अखंड सुरू आहे. मात्र, जेसीबी व पोकलेनचा आवाज आणि हादऱ्यांमुळे दुर्घटनाग्रस्त इमारतीकडे कचरा सरकतो. त्यामुळे थोडा वेळ कचरा हटवायचे थांबून बचावकार्य सुरू केले जाते. कचऱ्याच्या दाबामुळे दुर्घटनाग्रस्त इमारतही पाया सोडून पुढे सरकते. ती पूर्ण कोसळून अडकलेल्या कामगारांना धोका निर्माण होऊ शकतो. ते टाळून ‘एनडीआरएफ’ जवानांना इमारतीत जाण्यासाठी जागा केली जात आहे. कोसळलेला कचरा जुना आहे. त्याचे बायोमायनिंग करण्याचे प्रस्तावित आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.