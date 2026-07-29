Moshi Garbage Depot Tragedy: मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेवर एनजीटीची गंभीर दखल; पर्यावरणीय नियमभंग, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी व जबाबदारी तपासण्यासाठी संयुक्त समिती नियुक्त

पुणे : मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झालेल्या दुर्घटनेची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) गंभीर दखल घेतली आहे. दुर्घटनेमागील पर्यावरणीय नियमांचे पालन, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तीन सदस्यीय संयुक्त समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, या समितीला एका महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. समिती घटनास्थळाची पाहणी करून दुर्घटनेची कारणे, पर्यावरणीय नियमांचे पालन झाले की नाही, तसेच संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील न्यायाधिकरणासमोर मांडणार आहे..या प्रकरणी सुदर्शन केळगणे, अपूर्वा त्रिभुवन, एकता कांबळे, नंदिता कहाते, सानिध्य वेलणकर, हरीप्रिया गायकवाड आणि लक्ष्मी कडू यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अयोग्य, बेकायदेशीर आणि अशास्त्रीय घनकचरा व्यवस्थापनामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..याचिकेनुसार, खासगी सहभागातून सुरू असलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाने पर्यावरणीय परवानगीतील अटींचे उल्लंघन केले. तसेच दरड कोसळून बाधित झालेली प्रशासकीय इमारत नियमबाह्य पद्धतीने अत्यंत कमी अंतरावर उभारण्यात आली होती. मंजूर तंत्रज्ञानाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती, तर कचऱ्याचा एवढा मोठा साठा निर्माण झाला नसता आणि ही दुर्घटना टाळता आली असती, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..एनजीटीने पिंपरी-चिंचवड महापालिका, प्रकल्प प्रमुख तसेच राज्य आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना नोटिसा बजावून चार आठवड्यांच्या आत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रकल्पप्रमुख आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेने पर्यावरण विभागातील मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केले आहे..मोशी येथील दुर्घटना हा केवळ अपघात नाही, तर निष्काळजीपणाचा आणि कचरा व्यवस्थापनातील गंभीर अनियमिततेचा परिणाम आहे. कचऱ्याच्या नावाखाली झालेल्या प्रत्येक निर्णयाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी, संबंधित संस्था आणि त्यामागील हितसंबंध उघड झालेच पाहिजेत. या दुर्घटनेतील प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आम्ही न्यायालयात लढा सुरू ठेवणार आहोत..ॲड. असीम सरोदे, याचिकाकर्ते समितीमध्ये यांचा समावेश ः- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ- पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.