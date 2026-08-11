पुणे

वाचक लिहीतात

वाचक लिहीतात
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मोशीतील लक्ष्मीनगर रस्त्याची दुरवस्था
मोशी लक्ष्मीनगर दक्षिण येथील अनुष्का सोसायटीपासून साई स्नेह सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले असून, पावसामुळे चिखल साचल्याने रस्ता निसरडा झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या परिसरात अनेक सोसायट्या असल्याने नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. विशेषतः महिलांना दुचाकीवरून लहान मुलांना शाळेत सोडताना व आणताना या रस्त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्डे आणि चिखलामुळे दुचाकी घसरून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संबंधित महापालिका प्रशासनाने या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा.
- अजिंक्य जोशी, मोशी

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मोशी रस्त्यांची दुरवस्था
मोशी लक्ष्मीनगर रस्त्याची दुरुस्ती
मोशीतील अपघातांची शक्यता
रस्त्यावर खड्डे
मोशीमध्ये पायऱ्यांची समस्या
महिलांची सुरक्षितता मोशीमध्ये
दुचाकी चालवताना त्रास
रस्त्याच्या अवस्थेबद्दल नागरिकांची चिंता
ज्या परिसरात वारंवार वर्दळ होते
मोशीतील दुचाकी चालकांचे अभाव
पावसाळ्यातील चिखलाची समस्या
रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जनप्रतिनिध्यांची भूमिका
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