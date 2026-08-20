पुणे

संवाद

संवाद
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मोशी येथील टोलनाक्याचे गतिरोधक हटवा
पुणे-नाशिक महामार्गावरील मोशी येथील टोलनाका ऑक्टोबर २०२१ मध्ये बंद झाला आहे. मात्र, टोलनाका बंद होऊन सुमारे पाच वर्षे उलटूनही येथील मोठे गतिरोधक अद्याप हटविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे दररोज या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मोठ्या आकाराच्या गतिरोधकांमुळे वाहनांचा वेग अचानक कमी करावा लागतो. परिणामी वाहनांच्या सस्पेन्शनसह खालच्या भागाचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. तसेच वारंवार वेग कमी-जास्त करावा लागत असल्याने इंधनाचा अपव्यय होतो. महामार्गावर अचानक वाहने धीम्या गतीने जात असल्याने वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. टोलनाका बंद झाल्यानंतरही तेथील गतिरोधक आणि जुन्या टोलनाक्याचे स्ट्रक्चर कायम ठेवण्याचे कारण काय? संबंधित प्रशासनाने याची तातडीने दखल घेऊन अनावश्यक गतिरोधक तसेच टोलनाक्याचे जुने स्ट्रक्चर हटवावे.
- विलास ढोकले, सांगवी

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Moshi toll booth removal
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मोशी टोलनाका गतिरोधक काढा
पुणे-नाशिक महामार्गवरील वाहतूक समस्या
मोशीची वाहतूक कोंडी
मोशीमध्ये वाहन चालकांचा त्रास
टोलनाका बंद झाल्यानंतर अपरिहार्य गतिरोधक
मोशीतील इंधन अपव्यय
मोशी शहरातील ट्राफिक अडथळे
मोशीतील नागरिकांची मागणी
टोलनाक्याचे जुने स्ट्रक्चर हटवण्याची गरज
मोशी सारख्या ठिकाणांवरील सुरक्षा मुद्दे
महाराष्ट्रातील महामार्ग योग्य स्थितीत ठेवण्याचे आव्हान
मोशीतील ड्राईव्हर्सची अडचण
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