पाणी अंगावर पडल्याच्या कारणावरून मायलेकीचा जबर मारहाण

पुणे : तरुणी घरासमोर रांगोळी काढण्यासाठी पाणी शिंपडत असताना ते पाणी रस्त्याने जाणाऱ्या एका व्यक्तीच्या अंगावर पडले. त्याचा राग आल्याने त्या व्यक्तीने मुलीसह तिच्या आईला बेदम मारहाण केली. या घटनेत आरोपीने मुलीच्या आईच्या डोक्यात दगड घालून त्यांना गंभीर जखमी केले. ही घटना रविवारी सकाळी आठ वाजता मांजरी बुद्रुक येथे घडली. याप्रकरणी कमल पाटील (वय 45 रा. गोडबोले वस्ती, मांजरी बुद्रुक) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.त्यावरून दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी या मांजरी बुद्रुक येथील गोडबोले वस्तीमधील साई समर्थ सोसायटीमध्ये राहतात. रविवारी सकाळी आठ वाजता फिर्यादी यांची मुलगी घरासमोर रांगोळी काढण्यासाठी पाणी शिंपडत होती. त्यावेळी ते पाणी आरोपीच्या अंगावर उडाले. त्याचा राग मनात धरून आरोपीने त्याच्या साथीदारांसह फिर्यादी पाटील व त्यांच्या मुलीला शिवीगाळ करीत जबर मारहाण केली. त्यानंतर फिर्यादी यांच्या डोक्यात दगड घातल्याने फिर्यादी गंभीर जखमी झाल्या.या प्रकरणाचा तपास पोलीस कर्मचारी पी. टी.लोखंडे करीत आहेत.

Web Title: Mother and daughter was beaten up due to falling water on body