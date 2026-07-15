पुणे

Talegaon Dhamdhere Crime : निमगाव म्हाळुंगीत आईचा... मुलाने मारहाण करून केला खून

६० वर्षीय आईचा पोटच्या मुलाने मारहाण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले.
Killed

Killed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव ढमढेरे - ता. निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथे ६० वर्षीय आईचा पोटच्या मुलाने मारहाण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी मृत महिलेच्या मुलाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस तपासानंतरच खुनाचे कारण उघडकीस येईल.

Loading content, please wait...
pune
crime
mother
family
Beating
Talegaon Dhamdhere