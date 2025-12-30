पुणे

Sassoon Hospital : आईच्या किडनीदानातून मुलाला नवे जीवन; ससून रुग्णालयामध्ये ३५ वी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया!

Kidney Transplant : आईच्या प्रेमातून दिलेल्या मूत्रपिंडामुळे २२ वर्षीय विद्यार्थ्याला ससून रुग्णालयात नवे जीवन मिळाले. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे अत्यंत कमी खर्चात ही जीवनदायी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली.
पुणे : शहरातील नामांकित महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या व गरीब कुटुंबातील २२ वर्षाच्‍या तेजस (नाव बदललेले) च्‍या दोन वर्षांपूर्वी उच्च रक्तदाबामुळे त्याचे दोन्ही मूत्रपिंड (किडन्या) निकामी झाल्‍या. तेव्‍हापासून डायलिसिस मागे लागले. डॉक्टरांनी मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची पर्याय सुचवला. खासगी रुग्‍णालयातील १० ते १५ लाखांचा खर्च परवडणारा नसल्‍याने त्‍यांनी ससूनमध्‍ये चौकशी केली. अन् ससूनमध्‍ये नाममात्र खर्चात त्‍याचे प्रत्‍यारोपण झाले. त्‍याला आईने मूत्रपिंड दान केले.

