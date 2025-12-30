Sassoon Hospital : आईच्या किडनीदानातून मुलाला नवे जीवन; ससून रुग्णालयामध्ये ३५ वी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया!

पुणे : शहरातील नामांकित महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या व गरीब कुटुंबातील २२ वर्षाच्या तेजस (नाव बदललेले) च्या दोन वर्षांपूर्वी उच्च रक्तदाबामुळे त्याचे दोन्ही मूत्रपिंड (किडन्या) निकामी झाल्या. तेव्हापासून डायलिसिस मागे लागले. डॉक्टरांनी मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची पर्याय सुचवला. खासगी रुग्णालयातील १० ते १५ लाखांचा खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांनी ससूनमध्ये चौकशी केली. अन् ससूनमध्ये नाममात्र खर्चात त्याचे प्रत्यारोपण झाले. त्याला आईने मूत्रपिंड दान केले. .तेजसचे वडील घरातील हे एकमेव कमावती व्यक्ती असून ते साफसफाई करण्याचे काम करतात व महिन्याला १३ हजार रुपये पगार मिळतो. वडिलांच्या तुटपुंजा पगारामध्ये त्यांना कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेही अशक्य होते. आर्थिक परिस्थितीपुढे हतबल झालेल्या कुटुंबाला १० लाखांचा खर्च परवडणारा नव्हता. त्यांना ससूनमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (किडनी ट्रान्सप्लांट) कमी खर्चात होते हे समजल्याने ते समाजसेवा अधीक्षक सत्यवान सुरवसे, अरुण बनसोडे यांना भेटले व त्यांनी पूर्ण माहिती दिली..Scholarship Exam 2026 : इयत्ता चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा "या" तारखेला होणार; राज्यभर एकाच दिवशी आयोजन!.तसेच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनी जर किडनी दान केली तर प्रत्यारोपण लवकरात लवकर करता येईल असेही समजावून सांगितले. त्यावेळी मुलाच्या प्रेमापोटी तेजसची आई मूत्रपिंड दान करण्यास तयार झाली. अन ही शस्त्रक्रिया शनिवार (ता. २७) रोजी पार पडली..ही प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव, शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. लता भोईर व मानवी अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम प्रमुख डॉ. किरणकुमार जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. त्यासाठी मेडिसीन विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. हरिदास प्रसाद, पथक प्रमुख डॉ. हर्षल भितकर, निवासी डॉक्टर, मुत्रपिंडविकारतज्ज्ञ डॉ. निरंजन आंबेकर, डॉ. संदीप मोरखंडीकर, डॉ. सुरेश पाटणकर, डॉ. राजेश श्रोत्री, डॉ. हर्षद तोष्णीवाल व डॉ. विवेक बारेकर यांनी केली. तसेच व्हॅस्कुलर सर्जन डॉ. शार्दूल दाते, बधिरीकरणतज्ञ डॉ. सुरेखा शिंदे, डॉ. सुजित क्षिरसागर, परिसेविका राजश्री कानडे, उज्ज्वला गरुड, श्यामा बंदीसोडे, अर्चना थोरात, मुख्य अधिसेविका विमल केदारी या सर्वांचा सहभाग होता..सर्व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत केल्या जातात. योजने व्यतिरिक्त रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया करिता आवश्यक असलेले परंतु उपलब्ध नसलेले औषधे, इंजेक्शन, सर्जिकल साहित्य व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया नंतरच्या आवश्यक तपासण्या हा खर्च सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्यामुळे अत्यंत कमीत कमी खर्च येतो. ज्यांना ससून मध्ये मूत्रपिंड व यकृत प्रत्यारोपण करायचे आहे त्यांनी ससून मधील समाजसेवा अधीक्षक यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.