पोटच्या मुलांचा गळा घोटणाऱ्या मातेला जन्मठेप

पौड, ता. ३१ : रागाच्या भरात पोटच्या दोन चिमुकल्यांचा गळा घोटून खून करणाऱ्या आईला जिल्हा न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. चार वर्षांपूर्वी मुळशी तालुक्यातील शिरवली येथे तिने हे अमानुष कृत्य केले होते. न्यायालयाने तिला तीन वर्षे सक्तमजुरीही ठोठावली आहे.
पूना संजय सोलंकी (वय २८, रा. मेरिखेडा, ता. हरसूद, जिल्हा खंडवा, मध्यप्रदेश) असे शिक्षा झालेल्या नराधम मातेचे नाव आहे. ती पती संजय, मुलगी चंदा (वय साडेतीन वर्षे) आणि मुलगा आनंद (वय दोन वर्षे) यांच्यासह शिरवली येथील एका खाजगी बांधकामावर राहत होती. पती संजय मजुरीचे काम करत असे.
पूना मुलांचा नेहमी रागराग करायची आणि किरकोळ कारणांवरून त्यांना मारहाण करायची. याबाबत पतीने तिला अनेकदा समजावले होते. मात्र, ५ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी एकच्या सुमारास पूनाने रागाच्या भरात दोन्ही मुलांना जवळच्या झुडपात नेले. तेथे दोरीने दोघांचाही गळा आवळून त्यांना जीवे मारले.
मुलांचे मृतदेह झुडपातच टाकून ती लोणावळा येथे भावाकडे निघून गेली. पती संजय यांनी पत्नी व मुलांचा शोध घेतला असता, मुलांचे मृतदेह आढळून आले. त्यानंतर त्यांनी पत्नीविरुद्ध पौड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक (कै.) अशोक धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी या खुनाचा छडा लावून पूना हिला अटक केली होती.
याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर येथे खटला चालला. मकोकाचे विशेष न्यायाधीश एस.बी.भंसाळी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पोलिसांनी सादर केलेले सबळ पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि खुनात वापरलेले साहित्य याच्या आधारे न्यायालयाने पूना हिला दोषी ठरवले. तिला दोन्ही मुलांच्या हत्येप्रकरणी आजन्म कारावास व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड, तसेच तीन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. सरकारी वकील विजय फरगडे आणि अनिलकुमार वर्मा यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली.
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