पडेल ते काम करणार पण पोरीला शिकवणार; संकटांना पुरुन उरणारी आई

रामवाडी - पडेल ते काम आणि कितीही कष्ट करायला लागलं तरी चालेल पण मुलीला शिकवणारच असा निश्चय एका आईनं केलाय. आयुष्यात लागोपाठ येणाऱ्या संकटांवर मात करून ती आई समर्थपणे आव्हान पेलत आहे. पुण्याहून कर्नाटकात दोन वर्षापूर्वी सिलविया डी कामाच्या शोधात आल्या होत्या. यावेळी त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. मात्र अशा परिस्थित खचून न जाता न डगमगता त्यांनी पडेल ते काम केलं. यातून त्यांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि 8 वर्षांच्या चिमुकलीच्या शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. कर्नाटकहुन पुण्यात आलेल्या सिलविया डी.यांचे इंग्रजी माध्यमातून M.A.B.Ed पर्यत शिक्षण झालं आहे. त्यांनी सहा महिने एका खासगी शाळेत नोकरी केली. मुलीचे शिक्षण, घरभाडे दररोजचा खर्च यामुळे कमी वेतन असल्याने शाळेची नोकरी सोडली. त्यानंतर मेस सुरु केली पण कोरोनाच्या काळात ती बंद झाली. शेवटी खराडी येथील बी.पी.ओ.मध्ये काम मिळाले पण रात्रीच्या वेळी घरामध्ये मुलीला एकटे सोडुन जाता येत नसल्याने ते काम सोडुन द्यावे लागले. पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा सध्या वडगावशेरी,खराडी,कल्याणी नगर, विमाननगरच्या परिसरात ज्या ठिकाणी स्पोर्ट्स सुरु असतात त्या ठिकाणी घरी बनवलेले पौष्टीक पदार्थं घेऊन जातात आणि त्या ठिकाणी आपला स्टॉल लावतात. स्टॉलवर खाद्य पदार्थ विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशामध्ये माय लेकीचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. सिलविया डी म्हणाल्या की, पुण्यासारख्या मोठया शहरात मी आले. मनात भीती होती कसं होईल? काय होईल ? पण पदोपदी चांगली लोक मला भेटत आहेत. त्यांचे सहकार्य लाभत असल्याने मी छोटासा व्यवसाय सुरु करू शकले.



