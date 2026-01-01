Kidney Transplant : आईच्या मूत्रपिंडदानातून तरुणाला नवे आयुष्य

पुणे - शहरातील नामांकित महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या व गरीब कुटुंबातील २२ वर्षांच्या तेजसचे (नाव बदललेले) दोन वर्षांपूर्वी उच्च रक्तदाबामुळे दोन्ही मूत्रपिंड (किडन्या) निकामी झाले होते.तेव्हापासून त्याला डायलिसिस करावे लागत होते. डॉक्टरांनी मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाचा पर्याय सुचवला. खासगी रुग्णालयातील १० ते १५ लाखांचा खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांनी ससूनमध्ये चौकशी केली. त्याला आईने मूत्रपिंड दान केले अन् ससूनमध्ये नाममात्र खर्चात त्याचे प्रत्यारोपण झाले..तेजसचे वडील साफसफाईचे काम करतात. महिन्याला त्यांना अवघा १३ हजार रुपये पगार मिळतो. वडिलांच्या तुटपुंजा पगारामध्ये त्यांना कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेही अशक्य होते. त्यामुळे कुटुंबाला १० लाखांचा खर्च परवडणारा नव्हता.त्यांना ससूनमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (किडनी ट्रान्सप्लांट) कमी खर्चात होते हे समजल्याने ते समाजसेवा अधीक्षक सत्यवान सुरवसे, अरुण बनसोडे यांना भेटले. त्यांनी पूर्ण माहिती दिली. रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनी किडनी दान केली, तर प्रत्यारोपण लवकरात लवकर करता येईल असेही समजावून सांगितले. त्यावेळी मुलाच्या प्रेमापोटी तेजसची आई मूत्रपिंड दान करण्यास तयार झाली अन् शनिवारी (ता. २७) ही शस्त्रक्रिया पार पडली..प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव, शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. लता भोईर व मानवी अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम प्रमुख डॉ. किरणकुमार जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली.त्यासाठी मेडिसीन विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. हरिदास प्रसाद, पथक प्रमुख डॉ. हर्षल भितकर, मुत्रपिंडविकारतज्ज्ञ डॉ. निरंजन आंबेकर, डॉ. संदीप मोरखंडीकर, डॉ. सुरेश पाटणकर, डॉ. राजेश श्रोत्री यांनी मदत केली..तपासण्या, शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरातसर्व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत केल्या जातात. योजने व्यतिरिक्त रुग्णांच्या शस्त्रक्रियेकरिता आवश्यक असलेले परंतु उपलब्ध नसलेली औषधे, इंजेक्शन, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतरच्या आवश्यक तपासण्या हा खर्च सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्यामुळे अत्यंत कमीत कमी खर्च येतो. ज्यांना ससूनमध्ये मूत्रपिंड व यकृत प्रत्यारोपण करायचे आहे, त्यांनी ससूनमधील समाजसेवा अधीक्षक यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन रुग्णालय प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.